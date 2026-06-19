Tetrápodos refuerzan la frontera Perú-Chile: Chile intensifica control contra el contrabando y la migración irregular

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las nuevas medidas, implementadas en el sector de Chacalluta, en la región chilena de Arica y Parinacota, generan expectativas y preocupación en Tacna debido a los posibles efectos que podrían tener sobre la dinámica fronteriza y el comercio informal.

Tetrápodos buscan impedir el tránsito ilegal en la frontera

Los tetrápodos instalados por las autoridades chilenas tienen aproximadamente 2.9 metros de altura, 3.4 metros de ancho y un peso cercano a las 16 toneladas. Estas estructuras fueron diseñadas para bloquear el paso de vehículos por rutas no autorizadas que suelen ser utilizadas por organizaciones dedicadas al contrabando, el narcotráfico y el traslado irregular de personas.

Los bloques fueron donados por el Puerto de Arica y cuentan con una base reforzada de piedras naturales y hormigón, lo que les permite actuar como una barrera física de alta resistencia frente a actividades ilícitas.

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte de Chile, Alberto Soto, señaló que esta acción forma parte de una estrategia integral de seguridad fronteriza.

"Vamos a seguir aumentando las capacidades de despliegue y nuestra capacidad de reaccionar frente a los delitos en la frontera terrestre, marítima y también portuaria", afirmó.

Además, destacó que los tetrápodos ofrecen ventajas operativas debido a su gran tamaño, bajo costo de mantenimiento y larga vida útil. También pueden ser trasladados a otros puntos estratégicos sin generar un impacto significativo en el entorno.

¿Qué impacto podría tener en Tacna?

La implementación de estas barreras en la frontera Perú-Chile podría generar efectos indirectos en Tacna, una ciudad estrechamente vinculada a la actividad económica y social de la zona fronteriza.

Especialistas advierten que un mayor control sobre las rutas utilizadas para el ingreso irregular de mercancías y personas podría obligar a las organizaciones dedicadas al contrabando a modificar sus métodos de operación o buscar nuevas rutas de ingreso, aumentando la presión sobre las autoridades peruanas encargadas de la vigilancia fronteriza.

Chile reporta resultados positivos del plan Escudo Fronterizo

A más de 90 días de la puesta en marcha del plan Escudo Fronterizo, el Gobierno chileno informó resultados significativos en la lucha contra los delitos transnacionales.

Según el balance oficial, se registró una reducción del 90 % en la detección de migrantes irregulares en la franja fronteriza y una tasa de reconducción del 72 % de las personas que lograron ingresar al país de manera irregular.

Asimismo, las autoridades reportaron un incremento del 350 % en los procedimientos relacionados con tráfico de drogas frustrados y un aumento del 300 % en los casos de contrabando desarticulados.

Con estas medidas, Chile busca reforzar el control de la frontera con Perú y fortalecer la seguridad en una de las zonas más sensibles del norte del país.