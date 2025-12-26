Callao: Cuatro exfuncionarios municipales son CONDENADAS por colusión en contrataciones durante pandemia

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Casi seis años después, la Fiscalía anticorrupción del Callao impuso una condena de cinco años de prisión efectiva a cuatro exfuncionarios por el delito de colusión simple en contrataciones durante la pandemia del Covid-19.

Exfuncionarios municipales condenados e inhabilitados por 15 años

La pena, de ejecución inmediata, fue dictada este viernes 26 de diciembre del 2025 por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

Los implicados son María Mansilla, exgerente de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial del Callao, y Natalia Colmenares, especialista en contrataciones de dicha gerencia. Además, los particulares Edwin Ramón y Juana Ramón, proveedores de la entidad municipal, también están incluidos.

Fiscalía Provincial del Callao inhabilitó por 15 años a condenados exfuncionarios.

Según acreditó durante el juicio oral el fiscal adjunto provincial Cleyder Ludeña, en marzo del 2020, en pleno estado de emergencia por la pandemia, las dos exfuncionarias se coludieron con los proveedores para dirigir los procesos de contratación para la adquisición de alcohol en gel, guantes de látex y mascarillas.

Ludeña sostuvo que las exfuncionarias vulneraron los principios de legalidad, transparencia y libre competencia. Además, demostró que adulteraron cotizaciones y otros documentos de contratación para simular una falsa pluralidad de postores y darle apariencia de legalidad al direccionamiento ilegal a favor de las empresas de los particulares sentenciados.

Los sentenciados fueron inhabilitados por 15 años del ejercicio de la función pública y deberán realizar un pago de S/ 100 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.

PJ permitirá a Dina Boluarte salir del país

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó que no existen los elementos necesarios para que se dicte impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, ello tras declarar infundado el recurso de apelación de la Fiscalía.

De esta forma, se ratificó el rechazo a la solicitud del Ministerio Público para imponerle esta restricción por 36 meses en el contexto del caso Dinámicos del Centro por presunto lavado de activos agravado.

Vale recordar que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria previamente ya había decidido ello y rechazó este pedido fiscal, ya que consideró que no se estaban cumpliendo los presupuestos legales exigidos para restringirle le lbre tránsito a la exjefa de Estado.

En tanto, esta la Sala Penal declaró infundado el recurso de apelación que presentó la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos a fin de revocar la resolución emitida el pasado 15 de octubre de 2025.

