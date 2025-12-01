Incendio en el Rímac: Cuatro viviendas resultaron afectadas causando la muerte de dos perros

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En horas de la tarde de este lunes 1 de diciembre se registró un fuerte incendio en el asentamiento humano 6 de Agosto, en la zona de La Cantera, en el distrito del Rímac. Producto de este siniestro, cuatro viviendas de material precario resultaron afectadas y le costó la vida a dos perros que no pudieron escapar del fuego.

Bomberos tuvieron dificultades

Debido a la ubicación en donde ocurrió esta eventualidad, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo dificultades para trasladar sus unidades y atender la emergencia. Finalmente, fueron siete las máquinas que lograron acceder y controlaron las llamas, aunque no evitaron las pérdidas materiales.

Las casas afectadas no eran de materia noble, lo que facilitó que el fuego, que según la versión de la Policía Nacional inició a las 2.30 pm, se propagara de forma rápida y las consumiera. El dueño del inmueble donde comenzó el incendio, se dedica al rubro del transporte y no se encontraba en el lugar.

Incendio en el Rímac.

Se presume que un corto circuito fue el causante del siniestro, que al no poder ser atendido de forma rápida por los bomberos, requirió de la asistencia de los vecinos. Con baldes en mano, intentaron aplacar las llamas, sin embargo, no pudieron evitar su expansión y que afecte a otras viviendas.

Aunque este hecho de causó la pérdida de vidas humanadas, si provocó el fallecimiento de dos canes de las familias afectadas. El más perjudicado fue el transportista, que perdió casi todos sus bienes materiales y hace poco a su esposa que falleció de cáncer.

Los habitantes del asentamiento humano esperan por la llegada del alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa Villegas apoye al hombre afectado y al resto que conforma un grupo de casi 20 personas.

Recomendación de los bomberos durante incendios

En caso de presentarse un siniestro, los bomberos del Perú recomiendan lo siguiente:

Apagar y desconectar luces y artefactos al salir

Vigilar las velas

No sobrecargar enchufes múltiples

Vigilar a los fumadores y colocar suficientes ceniceros

Alejar a niños de la cocina

Revisar manguera y válvula de gas

Respetar señales de emergencia

Tener preparada una lista con números de emergencia

