Un adulto mayor, identificado como Miguel Condori Benito, de 67 años, salió a comprar pan, pero fue embestido por una camioneta, causándole la muerte en la vía Costanera, en Tacna. Las autoridades investigan el caso.

Según los primeros reportes, el trágico hecho ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. de hoy, 23 de diciembre, cuando Miguel Condori salió de su casa para comprar pan sin imaginar que sería víctima de un terrible accidente que dejaría en luto a sus familiares.

Cuando se encontraba por doblar en su motocicleta la zona conocida como "28" en el sector del distrito de la Yarada los Palos, el conductor de nombre Javier García Mamani terminó impactándolo, aparentemente por conducir su camioneta en excesiva velocidad por la vía Costanera. El fuerte choque hizo que el motociclista Condori volara cerca de 100 metros, perdiendo la vida de forma instantánea.

Los familiares de la víctima mortal exigen justicia y que las autoridades no dejen impune el caso. Asimismo, confrontaron al conductor de la camioneta por haberles arrebatado a un ser querido, que solo buscaba llevar "el pan a la mesa".

"Desgraciado. ¿Acaso no tienes familia? Lo has hecho volar. Mira cómo está ese carro, ¿acaso ha sido algo suave? Lo has hecho volar", gritó un familiar del fallecido Miguel Condori en Tacna, según la escena difundida por Radio Uno.