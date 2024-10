Trujillo: ¡Indignante! Madre denuncia que PNP no recibió denuncia de atropello contra su hijo

Los casos de injusticia y abandono siguen dándose en diversos puntos del país. Esta vez, un indignante suceso se dio en Trujillo luego que un niño fuera atropellado en las calles de la ciudad. Sin embargo, esto no fue lo peor, sino que cuando la madre se acercó ala comisaria más cercana para asentar la denuncia, los agentes de la PNP no recibieron su reclamo a pesar de las pruebas presentadas.

Como se observa en el video de la cámara de seguridad, el menor cruza sin ninguna precaución y es impactado por el vehículo que transitaba por las calles del distrito de El Porvenir. Pese a que el niño cae contra el pavimento, el conductor ni se inmuta y continúa su camino como si nada hubiera pasado.

Como era de esperarse, la mujer acudió en auxilio de su hijo y lo llevó al centro de salud más cercano para atender los golpes que recibió producto del atropello del que fue víctima. Luego de 48 horas, la madre llegó hasta la comisaría de la zona para asentar la respectiva denuncia y exigir justicia contra dicho conductor. Sin embargo, el integrante de la Policía Nacional del Perú que la atendió se negó a recibir su reclamo y hasta le dijo que vaya ella misma al lugar para realizar las averiguaciones.

"Yo vine el domingo a poner la denuncia y la única solución que tuve que hacer fue traer las cámaras, placa porque el policía solo me preguntó donde había sido que él iba a ir a investigar y no ha ido. Yo misma he tenido que ir a buscar toda la solución", indicó para nuestro medio.