Trujillo: Potente explosión sacude nuevamente La Rinconada y deja una vivienda destrozada en la calle Los Sauces

Este jueves 13 de noviembre, en horas de la noche, vecinos de la urbanización La Rinconada, en Trujillo, reportaron una fuerte detonación cerca del supermercado Plaza Vea, conocido como "El Chacarero". El incidente ocurrió por segunda vez en el mismo punto, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Vecinos denuncian reincidencia en los ataques

Vecinos de la calle Los Sauces, en La Rinconada, reportaron una fuerte detonación alrededor de las 9:45 p. m. de este jueves 13 de noviembre.

El estruendo sorprendió a las familias que se encontraban en sus casas y generó un profundo temor en la zona.

Las primeras imágenes mostraron daños severos en la fachada de una vivienda de tres pisos, cuyo portón quedó completamente destruido.

Según testigos, la onda expansiva afectó también a ventanas y estructuras cercanas. Los residentes narraron que el olor a pólvora llegó de inmediato hasta las casas aledañas.

Muchos de ellos salieron a la calle para verificar la magnitud del impacto y expresaron su preocupación por la inseguridad que vive el sector. Habitantes de Los Sauces indicaron que esta es la segunda vez que la misma vivienda es afectada por una explosión.

La primera fue hace aproximadamente dos meses, aunque entonces los daños fueron menores y se concentraron en las lunas del inmueble. En esta ocasión, la fuerza del estallido provocó que el portón de madera quedara destruido por completo.

Otros vecinos afirmaron que la calle ha sufrido tres presuntos atentados en total en los últimos meses. Dos ocurrieron en la casa dañada este jueves y el tercero se registró en una vivienda ubicada al frente, donde reside un familiar de los propietarios. Los testimonios reflejan un clima de temor constante, pues cada explosión ha dejado afectaciones colaterales en hogares cercanos.

Los residentes también cuestionaron la ausencia de patrullaje y vigilancia, asegurando que, pese a escuchar ocasionalmente drones policiales, en la noche de la detonación no hubo presencia preventiva. Muchos señalaron que se sienten desprotegidos ante la repetición de estos hechos. Aseguran que, pese a alertar sobre el incremento de riesgos, no han obtenido soluciones visibles.

Daños, investigación preliminar y estado de los ocupantes

En el lugar se desplegaron agentes policiales para acordonar la zona y mantener a los vecinos a distancia del punto crítico. De acuerdo con la información compartida por los propios residentes, personal especializado evaluó la estructura y recogió lo que sería una posible carta extorsiva, aunque no se ha confirmado su autenticidad. Esta evidencia será parte de las pesquisas para determinar el origen y naturaleza del estallido.

Los dueños de la vivienda afectada permanecieron al interior del inmueble y no presentaron lesiones, según relataron los vecinos.

El temor habría impedido que salieran tras el impacto, una situación similar a la registrada en el primer episodio.

Equipos de emergencia verificaron además que no hubiera heridos entre los moradores de las casas afectadas por la onda expansiva. Los residentes reafirmaron que la destrucción alcanzó todos los pisos del inmueble colindante, cuyos vidrios quedaron destruidos.

En distintos puntos de la calle se observaron restos de vidrios y objetos desplazados por la explosión. La percepción general entre los vecinos es de indignación y preocupación por el deterioro de la seguridad en la zona.

De esta manera, se supo que una fuerte explosión registrada en la calle Los Sauces, en La Rinconada, dejó daños de consideración en una vivienda que ya había sido afectada anteriormente. Los vecinos denunciaron que se trataría del tercer presunto atentado en la misma calle en los últimos meses, lo que ha generado alarma y cuestionamientos por la falta de vigilancia.