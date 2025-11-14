Dos muertos en la franja de Gaza: Mujer y presunto miliciano abatidos por Israel durante alto al fuego

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El alto al fuego declarado en la franja de Gaza, ha sido intermitente, tras el acuerdo de paz que llegaron Israel y Hamas. Una vez más, esto se interrumpió brevemente con la muerte de una mujer y un miliciano a manos de las tropas de Tel Aviv. Las FDI se adjudicaron el asesinato del segundo, más no emitió pronunciamiento sobre la fémina.

Sigue muriendo gente en Gaza

Pese a que las hostilidades se detuvieron tras el pacto entre ambas partes, las Fuerzas de Defensa de Israel se han mantenido en la zona sur del enclave, protegiendo su frontera. Esto ha causado varios enfrentamientos con guerrilleros y uno habría trasgredido su territorio este viernes 14 de noviembre.

"Un terrorista fue identificado cruzando la Línea Amarilla y acercándose a las tropas de las FDI en el sur de Gaza en violación del acuerdo de cese al fuego. Tras la identificación, las tropas de las FDI alcanzaron y eliminaron al terrorista", indica la publicación en X de las FF.AA. israelíes.

Por otro lado, la agencia de noticias palestina Wafa, señaló que este mismo día, una mujer fue liquidada por un dron de las FDI en el barrio de al Atatra, en el noroeste de Ciudad de Gaza. La víctima habría sido identificada como Maysa Jaber al Attar y disparada en sendas oportunidades por el UAV.

Desde que se acordó el alto al fuego el pasado 11 de octubre, autoridades de salud palestinas aseguran que 260 ciudadanos de la franja han fallecido por ataques israelíes. Además, se indica que otras 630 resultaron heridas.

Intercambio de rehenes continúa

Pese a estos episodios de violencia, el intercambio de rehenes, con o sin vida, continúa entre Israel y Hamás. Hoy, Tel Aviv dispuso el retorno de 15 cadáveres gazatíes, mientras que un día antes, Hamas regresó el cuerpo de un ciudadano israelí, que había sido capturado en el asalto del 7 de octubre del 2023.

Hasta el momento, el grupo armado palestino ha devuelto 20 rehenes, a su vez que la nación hebrea ha dado 15 por cada uno recibido, permitiéndole a la franja recibir cerca de 330 de sus ciudadanos. No obstante, el principal problema ha sido la identificación de los restos, por la falta de kits para hacer los análisis.

