Vía férrea hacia Machu Picchu afectada por huaico: Ruta permanecerá cerrada por casi una semana

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Carlos González, advirtió que la ruta conocida "Acceso Amazónico", que comprende Machu Picchu - Hidroeléctrica, permanecerá cerrada durante esta semana debido a trabajos de reparación.

Ruta con poco movimiento

Según indicó el experto en entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, esta es una ruta usado por aquellos turistas que no desean transitar por la vía Ollantaytambo - Machu Picchu, que se encuentra sin ninguna afectación. Según dio a conocer, tras una reunión entre diferentes autoridades se informó el tiempo que tomaría la reparación de la zona afectada.

"Según las autoridades, el día de ayer tuvimos una reunión de la red regional de protección al turista y nos informaron que estos trabajos iban a tomar aproximadamente cinco días. Por lo mismo, tanto Mincetur como la gerencia regional de turismo del Cusco han sacado comunicados avisando de que eviten usar este denominado acceso amazónico, porque no van a poder ingresar a Machu Picchu por esa vía por lo menos durante esta semana", informó.

En ese sentido, dio a conocer el flujo de turistas y pasajeros se verá afectado, pues habrán "varias personas que no van a poder utilizar los trenes" debido a que la capacidad se verá excedida. Por ello, recomendaron a los viajeros que iban a usar el acceso amazónica cambiar su itinerario.

Asimismo, explicó que no se puede aumentar la frecuencia del paso de los trenes, pues están operando en su capacidad total. Cabe señalar que la denominada vía amazónica, es un acceso considerado para viajeros que buscan aventura por ser una zona de muchos desastres naturales.

Comunicado del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura se pronunció sobre la afectación en la ruta Hidroeléctrica - Machu Picchu pueblo informando las medidas adoptadas para los turistas que se vieron afectados. Según indicaron, los afectados podrán reprogramar sus visitas o en su defecto pedir la devolución del dinero de sus entradas, previa evaluación del caso.

Según el Ministerio de Cultura, estas facilidades comprenden tanto cambios de fecha como la devolución de montos abonados, lo que permitirá a los visitantes reorganizar sus planes sin mayores perdidas. Además, se destacó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) activó acciones inmediatas.

"Desde que se tomó conocimiento del evento natural, la DDC de Cusco activó de manera inmediata acciones de monitoreo permanente y coordinación interinstitucional", señaló el comunicado.

Asimismo, la institución permanente en estado de alerta, evaluando la evolución del huaico y tomando decisiones dentro de sus competencias. La finalidad es mantener informada a la ciudadanía mediante canales oficiales y evitar riesgos mayores.

Es por ello, que el presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Carlos González, informó que la vía Hidroeléctrica - Machu Picchu permanecería cerrada de una semana a cinco día para su reparación.