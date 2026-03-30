Huaico en Cusco afecta acceso a Machu Picchu: Mincul confirma restricciones, reprogramación de visitas y devolución de entradas

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El acceso a Machu Picchu por la ruta Hidroeléctrica - Aguas Calientes presenta restricciones tras un huaico en Mandor. El Ministerio de Cultura se pronunció informando las medidas para turistas afectados, como reprogramaciones y devoluciones.

Restricciones tras huaico en ruta clave

Un huaico registrado en la zona de Mandor generó limitaciones temporales en el tránsito peatonal y ferroviario, afectando directamente a quienes planeaban llegar a Machu Picchu por la ruta amazónica. Esta ruta es transitada por turistas, guías y operadores, por lo que se convirtió en un fuerte impacto para el flujo de visitantes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura logró pronunciarse al respecto, en donde dispone la aplicación de medidas que ayuden a mitigar los efectos de turistas. La entidad también precisó que estas acciones alcanzan a operadores turísticas y guías oficiales.

"Como consecuencia del huaico registrado en la zona de Mandor, el cual ha generado restricciones temporales en el acceso amazónico peatonal y ferroviario" acotó la institución.

En ese sentido, se busca garantizar que los viajeros no pierdan su inversión ni su experiencia, pese a las dificultades generadas por el evento natural. La prioridad, indicaron, es proteger a las personas y ordenar el acceso de manera segura.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/yBvlbXpXuK — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) March 31, 2026

Medidas para visitantes y monitoreo permanente

Frente a esta situación, las autoridades informaron que los afectados podrán reprogramar sus visitas o solicitar la devolución del dinero de sus entradas, previa evaluación de cada caso. Esta medida responde a la normativa vigente y busca ofrecer alternativas claras a los turistas.

Según el Ministerio de Cultura, estas facilidades comprenden tanto cambios de fecha como la devolución de montos abonados, lo que permitirá a los visitantes reorganizar sus planes sin mayores perdidas. Además, se destacó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) activó acciones inmediatas.

Señaló que estas acciones incluyen la vigilancia constante de la zona afectada y trabajo conjunto con otras entidades.

"Desde que se tomó conocimiento del evento natural, la DDC de Cusco activó de manera inmediata acciones de monitoreo permanente y coordinación interinstitucional", señaló el comunicado.

Asimismo, la institución permanente en estado de alerta, evaluando la evolución del huaico y tomando decisiones dentro de sus competencias. La finalidad es mantener informada a la ciudadanía mediante canales oficiales y evitar riesgos mayores.

El huaico en Cusco y las restricciones hacia Machu Picchu han generado preocupación en el sector turismo, pero las medidas como la reprogramación de visitas y devolución de entradas buscan reducir el impacto en los viajeros.