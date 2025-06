Abogado de Benavides presentará queja directa a la JNJ por resolución de juez Segismundo León: "Ha manchado su carrera"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, indicó que presentarán una queja directa a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la actuación del juez supremo provisional Segismundo León, en el marco de la decisión de suspender temporalmente a Benavides.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el letrado aseguró que su patrocinada respetará el fallo del Poder Judicial y recalcó que Benavides tiene derecho a la doble instancia. Del mismo modo, calificó a la resolución como "disparatada".

"¿Cuándo la señora Benavides no ha cumplido con una resolución? No es ella la que convoca a pijamadas para incumplir resoluciones. Tenemos que apelar, es un derecho constitucional. La señora Benavides tiene el derecho a la doble instancia. Es una resolución disparatada (...) ¿Cómo puedes suspender a alguien que no está en el cargo?", declaró.