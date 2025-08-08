Jaime Artica: Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva contra coronel acusado por abuso sexual

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para el Cnel. PNP Jaime Artica La Torre, acusado de abusar sexualmente a una mujer, el pasado 1 de agosto en el distrito de La Victoria.

Como se recuerda, la autoridad policial fue detenida preliminarmente el lunes 4 de agosto, a fin de que se esclarezcan las graves imputaciones en su contra, la cual lo sindican de ultrajar y abandonar a una fémina de 31 años en la vía pública.

Esperan programación por parte del Poder Judicial

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio Público, a través de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Cuarto Despacho) de Lima Centro, informó que están listos para realizar la acusación contra el coronel policial por el presunto delito de violación.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para coronel de la @PoliciaPeru, Jaime Artica, quien habría abusado sexualmente de una joven de 31 años de edad. Se le imputa el presunto delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre... pic.twitter.com/uTV2Gmtb3j — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025

En ese sentido, reportaron que están a la espera de que el Poder Judicial programe la audiencia para sustentar las imputaciones y así lograr que se le ordene la medida restrictiva de la libertad hacia el sujeto.

Como parte de sus diligencias, el fiscal provincial Eddy Antonio Torvisco Tipiana ordenó que se realice el examen médico legal al investigado y a la víctima. Asimismo, tomó la declaración de la denunciante, a través de la cámara Gesell y también de los testigos.

Además, peritos de criminalística de la Policía Nacional llevaron a cabo el análisis del vehículo del coronel y requirieron las imágenes de las cámaras de video de la Municipalidad de La Victoria y del restaurante donde almorzó con su víctima.

El caso

Según la denuncia revelada por el programa "Punto Final" el domingo 3 de agosto, la denunciante narró que fue invitada por el oficial de la PNP para ser madrina del equipo de fútbol de la SUAT. En un principio se negó, pero ante la insistencia del coronel, aceptó su ofrecimiento.

En ese contexto, Artica La Torre la invitaría a un restaurante en La Victoria, según indicó, era conocido en el establecimiento "porque mucha gente lo saludaba". Luego, bebió un trago (pisco sour) y con el pasar de los minutos empezó a perder el conocimiento.

Lamentablemente, con el pasar de las horas, despertó semidesnuda en la vía pública, sin recordar nada sobre lo ocurrido y con el pasar de los minutos, fue auxiliada por el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria para luego ser puesta a buen recaudo.

De esta manera, un nuevo miembro de la PNP está sumergido en una grave denuncia, la cual daña no solo a su persona, también lo hace hacia su propia institución.