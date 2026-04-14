Alias "el Monstruo": Poder Judicial ratifica orden de 36 meses de prisión preventiva a Erick Moreno Hernández

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) informó este martes 14 de abril que fue ratificada la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", sindicado como cabecilla de la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte".

Como se recuerda, al prontuario se le ordenó dicha medida restrictiva de la libertad el pasado 9 de febrero, luego de tres días consecutivos de diligencias. A partir de ese entonces, su defensa legal planteó revertir su situación jurídica, sin éxito alguno, tras la reciente resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra.

#LoÚltimo. Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra confirma prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno Hernández, procesado por el delito de organización criminal y otros. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 14, 2026

Permanecerá en la Base Naval del Callao

Tras ser extraditado desde Paraguay el 28 de enero último, Moreno Hernández empezó a comparecer ante la justicia peruana desde el miércoles 4 de febrero por la comisión de los delitos de homicidio, sicariato y extorsión, en agravio de comerciantes y transportistas de diversos distritos de Lima norte.

Fue el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, quien, tras escuchar los alegatos de defensa del investigado y del Ministerio Público, dictaminó que alias "el Monstruo" permanezca en la Base Naval del Callao mientras duran las investigaciones en su contra.

Desde la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra tomaron el recurso de apelación de la defensa de Erick Moreno Hernández; no obstante, fue rechazada por configurarse la posibilidad de peligro de fuga del imputado; además, por no tener arraigo laboral, profesional y por las graves acusaciones que recaen en su contra.

Solicitud de extradición fue ampliada

El pasado 18 de febrero, se confirmó la aceptación de la solicitud de ampliación de extradición hacia Erick Luis Moreno Hernández por los delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión.

Desde la Fiscalía informaron que la decisión judicial reconoce que los hechos imputados en el Perú presentan correspondencia con los delitos atribuidos en la República del Paraguay, cumpliéndose así el principio de doble incriminación exigido en materia de cooperación judicial internacional.

Es importante mencionar que, el proceso de extradición continúa su curso, conforme a ley. Mientras tanto, los deudos y las víctimas esperan que se haga justicia por las pérdidas humanas y materiales que habría cometido Moreno Hernández y sus cómplices.

Desde el sistema de justicia aseguran que continuarán con el desarrollo del emblemático caso para determinar a los responsables de los hechos incriminatorios y así recibir las penas pertinentes, según el Código Penal.