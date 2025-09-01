Andrés Hurtado envía escrito al TC y reitera pedido de afrontar proceso en libertad

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de un carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, el exconductor de televisión Andrés Hurtado entregó un escrito a mano a su abogado donde solicita llevar el proceso judicial en libertad

Andrés Hurtado escribe carta al Tribunal Constitucional

Trascendió a través del medio Infobae, que el expresentador de televisión, Andrés Hurtado, se dirigió al Tribunal Constitucional con el fin de llevar su proceso judicial en libertad. Encarcelado desde el pasado octubre de 2024 en el pabellón 5 del penal de Lurigancho, 'Chibolin', pide la revisión del habeas corpus presentado.

Con fecha 14 de julio, se lee en el documento que Hurtado Grados pide la observación de su caso luego de habérsele dictado como medida cautelar la prisión preventiva pero que, a su juicio, podría llevar fuera del penal por los arraigos que presenta.

"Solicito respetuosamente se sirva programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (Recurso de agravio constitucional). Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento", indica en la carta.

En el escrito 'Chibolín' señala que estos arraigos demuestran que puede llevar su proceso "en libertad sin riesgo de fuga" buscando anular la prisión preventiva de 18 meses. Hurtado está imputado como coautor del delito contra la Administración Pública, tráfico de influencias y cohecho activo en agravio del Estado.

Hace menos de dos semanas, el 19 de agosto, el juez Juan Carlos Checkley, rechazó la acción presentada por la defensa legal del presentador de televisión mediante un recurso presentado ante la Corte Suprema, sin embargo, el juez rechazó la acción.

Esta no es el único dictamen de prisión preventiva que recae sobre Hurtado quien cuenta con nueves meses de esta medida cautelar por presuntamente haber agilizado el cambio de nacionalidad del futbolista Roberto Siucho en 2019 en complicidad con la exsuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila.

Caso 'Chibolín' y otros implicados

Dentro de los implicados del caso 'Chibolín' se encuentra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, acusada de influenciar dentro de los casos de lavado de activos y favorecer al exconductor y allegados a este. La última aparición de Peralta fue una audiencia del 8 de agosto del 2025 donde indica que "hasta el momento no se le ha probado nada", indicando ser inocente.

Por el lado del empresario Javier Miu Lei, el pasado 14 de julio, el Poder Judicial otorgó la autorización para que Miu Lei pueda pagar con un bien inmueble el monto de un millón de soles que se le fijó como caución personal a fin de seguir afrontando en libertad.

