Rafael Vela: "Con la presencia de Tomás Gálvez y Patricia Benavides se busca dividir al Ministerio Público"

En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó que la presencia de Tomás Gálvez y Paticia Benavides como fiscales supremos en el Ministerio Público busca dividir la institución.

Controversias causadas por control judicial

El fiscal Vela consideró que las controversias entorno al Ministerio Público se dan por el control judicial que se busca ejercer ante el cuestionamiento por medidas como el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, como un tercer involucrado en una investigación nueva.

"Se busca deliberadamente generar las bases para intervenir el sistema de justicia, es decir, buscar que através de una justificación de la realidad, se permita la intromisión de la política con factores subalternos, ciertamente. (...) Para que exista una reforma del sistema de justicia inevitablemente, tiene que se una voz escuchada el Poder Judicial, el Ministerio Públicos", señaló.

Noticia en desarrollo...