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Antauro Humala: Procuraduría presenta denuncia penal por perturbación a la tranquilidad pública

El Ministerio Público recibió la denuncia interpuesta por la Procuraduría General del Estado contra diversos personajes acusados de grave perturbación de la tranquilidad pública.

Procuraduría especializada señala a Humala y otros por alteración de la tranquil
Procuraduría especializada señala a Humala y otros por alteración de la tranquil (Composición Exitosa)

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 19/06/2026

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La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Antauro Humala, Claudia Cisneros, Hernando Cevallos, César Tito, Lucio Callo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz Bazalar, entre otros.

El documento oficial, emitido este jueves 18 de junio, los acusa de la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, tipificado en el artículo 315-A del Código Penal, además de otros posibles ilícitos que se determinen en el curso de la investigación.

La denuncia quedó registrada en la Mesa de Partes Electrónica del Ministerio Público y fue derivada al Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, dentro del Distrito Fiscal de Lima, para las diligencias correspondientes.

Sustento y procedimiento

El oficio dirigido al coronel PNP Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, señala que la denuncia se sustenta en información remitida por dependencias policiales especializadas y otros medios de convicción recopilados por la Procuraduría.

La entidad solicitó que la Policía proceda conforme a sus atribuciones legales, mientras el Ministerio Público define las acciones que correspondan al caso.

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Denuncia de produraduría.
Denuncia de produraduría.

Cabe señalara que, horas antes, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, había advertido que la Procuraduría de la comuna estaría atenta a actuar legalmente frente a posibles incidentes violentos durante las marchas convocadas por simpatizantes de Juntos por el Perú.

En conferencia de prensa, evitó mencionar nombres y apeló a la sensatez de los manifestantes: "Esas son las consecuencias de azuzar, generar tumor y de plegarse a posturas que no contribuyen a nada", señaló.

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Cierre del Centro Histórico

El anuncio de la denuncia coincide con la decisión de cerrar el Centro Histórico de Lima durante el fin de semana, como medida preventiva ante las movilizaciones.

La Municipalidad busca evitar enfrentamientos en medio de un clima político tenso, mientras el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisa las apelaciones de JP para anular mesas de sufragio en Lima y en el extranjero.

La denuncia penal contra figuras vinculadas a la oposición marca un nuevo capítulo en la disputa política del país. En paralelo, el cierre del Centro Histórico refleja la preocupación por preservar el orden público en medio de las protestas.

Con el JNE evaluando apelaciones electorales, la coyuntura se intensifica y coloca a la justicia y a las calles como escenarios centrales de la confrontación de un proceso electoral que aún no se define.

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