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Rechazan pedido de libertad

Pedro Castillo: Poder Judicial ratifica investigación y rechaza pedido de libertad del expresidente

El expresidente Pedro Castillo seguirá afrontando la investigación preparatoria que se le sigue en el Ministerio Público por los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

PJ rechazó pedido de Pedro Castillo
PJ rechazó pedido de Pedro Castillo Difusión

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 16/04/2026

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El Poder Judicial rechazó el recurso de la defensa legal de Pedro Castillo que pedía anular la investigación por organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. Según el juez Juan Carlos Checkey, concluyó que sí se cumplieron con los requisitos de ley para iniciar el procedimiento penal contra el exmandatario.

El cuestionamiento a la competencia judicial

La defensa de Castillo se mostró en contra de la decisión de la Fiscalía de continuar con el ejercicio de la acción penal y el impulso del proceso al considerar que se ha omitido un requisito de procedibilidad relativo a la estructura orgánica y conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En el recurso se cuestiona tanto el establecimiento de un Juzgado Supremo en la Corte Suprema de Justicia de la República como la designación del juez supremo y su provisionalidad, por lo que denuncian la violación del principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un juez competente.

Poder Judicial rechaza pedido de libertad

Sin embargo, el juez Checkley fue tajante en su resolución emitida el 13 de abril. El magistrado precisó que los argumentos de la defensa no constituyen exigencias legales que la Fiscalía deba cumplir antes de formalizar una investigación.

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El magistrado remarcó además que, a través de una cuestión previa, no corresponde dilucidar cuestionamientos ajenos a la verificación del cumplimiento de requisitos de procedibilidad para la incoación o inicio de un proceso penal.

"En ese sentido, este medio técnico de defensa no habilita el examen de controversias referidas a reglas procesales distintas a dichas exigencias legales, ni a la validez o regularidad de actuaciones de organización judicial, incluyendo aquellas vinculadas a la determinación del juez competente o a las resoluciones administrativas de designación de magistrados, las cuales no constituyen requisitos de procedibilidad en los términos del artículo 4° del Código Procesal Penal (CPP )...Al no haberse verificado la inobservancia de requisito de procedibilidad alguno para la formalización y continuación de la investigación preparatoria en el presente proceso especial, corresponde desestimar el medio técnico de defensa propuesto y declarar infundada la cuestión previa deducida por la defensa", sostiene el magistrado en la resolución.

Este nuevo revés confirma que las investigaciones por los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda seguirán su curso regular. La justicia ha dejado claro que la estructura orgánica del sistema no es un pretexto válido para evadir las responsabilidades penales que se le imputan.

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