No apoya ruptura de relaciones

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez por ser una regla internacional, indica Rodríguez Mackay

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, consideró que el Gobierno se adelantó al romper relaciones con México tras dar asilo a Betssy Chávez, además, señaló que se debe dar el salvoconducto.

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay indicó que el Perú debe otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez y respetar los compromisos internacionales.

"Si el gobierno de México le ha dado asilo político, es porque la cree perseguida política (...), de conformidad con la Convención de Caracas, el gobierno del Perú tiene que extender el salvoconducto y aceptar esa decisión. Para que rompemos relaciones diplomáticas si tenemos que cumplir con una regla internacional", consideró. 

Rechazó ruptura de relaciones con México

El excanciller consideró que fue una decisión apresurada el romper relaciones con México solo porque le dieron asilo a Betssy Chávez, ya que esta situación no se repitió con Brasil cuando su embajada asiló a Nadine Heredia. 

"Entonces, todo aquel que se asila en una embajada, entonces vamos a romper relaciones. No se hizo con la señora Nadine Heredia, que se metió a la embajada de Brasil. Entonces aquí creo que ha habido un apresuramiento, tenemos que mirar las cosas en la forma y en el fondo", sostuvo. 

Para Rodríguez Mackay, con la ruptura de relaciones diplomáticas se ha vuelto a foja cero, pues en ves de recuperar una relación ya desgastada, se ha retrocedido. En ese sentido, exhortó al presidente José Jerí a hacer una control de daños. 

"Para que no crean en el mundo que el Perú no respeta normas, que le den el salvoconducto a esta señora para que se vaya a México, porque así lo dice la Convención de Caracas y cumplimos la Constitución Política. Vamos haciendo un control de daños con el apresuramiento", dijo. 

México rechaza ruptura de relaciones

En conferencia de prensa, autoridades mexicanas recordaron que, según una Resolución de la Asamblea Genera 2312 de 1967 de Organización de las Nacionales Unidad, el otorgar asilo a una persona "no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado", por ello rechazan la ruptura de relaciones diplomáticas con Perú. 

Respecto a ello, Rodríguez Mackay explicó la diferencia del discurso político y su impacto en el derecho internacional, así como un posible rechazo al salvoconducto para Betssy Chávez. 

"Una cosa es el discurso político. Si el Perú, rompe relaciones diplomáticas con México, no impacta al derecho internacional que está intacto, porque es una prerrogativa soberana del Estado hacerlo. Pero si el Perú no entrega el salvoconducto a la señora Chávez, si impacta al derecho internacional", explicó. 

Por ello, para el excanciller lo mejor es darle el salvoconducto a Betssy Chávez para no romper el derecho internacional, para evitar también quedar como un país que no respeta los acuerdos internacionales.

