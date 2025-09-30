Callao: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra efectivo policial por recibir 'coima' de S/ 50

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, ordenó nueve meses de prisión preventiva para el SOT-3 PNP Jorge William Chávez Ruiz por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

De acuerdo con lo reportado en sus redes sociales, el agente policial es acusado de recibir una 'coima' de S/ 50 por parte de un conductor remolcador para no imponerle una multa de tránsito. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa, Callao.

El hecho:

El caso se remonta al 16 de septiembre último, cuando el efectivo policial perteneciente a la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial del Callao intervino al conductor de carga pesada identificado como Junior Vicente Añorga Yáñez.

La intervención del suboficial se debió a que el vehículo no contaba con las cintas reflectoras reglamentarias. En ese sentido, Chávez Ruiz solicitó y recibió la suma de S/ 50 a título de "donativo", con el fin de no imponer la sanción de tránsito ni retener el vehículo.

Frente a este hecho que atenta contra la imagen de la institución policial, el juez Julio Daniel García Guerrero aceptó los graves elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. Además, de que fue evidenciada la figura de peligro de fuga por parte del policía.

En enero fue sentenciado por recibir S/ 200

El accionar del suboficial Jorge William Chávez Ruiz es reiterativo, puesto que, en enero último fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, al recibir el dinero ofrecido por un conductor.

Chávez Ruiz no fue el único implicado, el suboficial brigadier PNP Adrián Genaro Altamirano Sauñe fue condenado a siete años de pena privativa de la libertad. Asimismo, el ciudadano Néstor Raúl Melgarejo Espericueta también fue sancionado a cinco años de pena suspendida por ofrecer y entregar la 'coima' a los dos policías.

Durante el juicio oral, se comprobó que los dos policías realizaban patrullaje en el sector 2-B de Bellavista, cuando el 18 de abril del 2019 vieron un vehículo sospechoso y, tras seguirlo, lo intervinieron. Durante la revisión de la documentación, verificaron que la licencia de conducir del conductor estaba suspendida y que el vehículo no tenía revisión técnica vigente, para evitar la imposición de una multa, Melgarejo Espericueta entregó S/ 200 a ambos agentes.

Finalmente, sobre este hecho, se mantiene en apelación y hasta que no se resuelva la misma, se suspenden las acciones penales en sus contras.