JEE determinó que funcionario del GORE Ica vulneró la neutralidad electoral en favor de Fuerza Popular

14/11/2025

El Jurado Electoral Especial de Ica determinó que el director de Coordinación Regional del GORE de Ica, Carlos Alberto Zegarra Sánchez, vulneró la neutralidad electoral en favor del partido Fuerza Popular. En actividades pasadas, fue visto en presentaciones con el nombre y los colores distintivos de la agrupación.

Caso será derivado a tres instancias

La decisión del JEE iqueño en la Resolución N° 00072-2025-JEE-ICAO/JNE, tras observar las evidencias fue declarar que Zegarra Sánchez sí vulneró las normas de neutralidad electoral. Por tal motivo, deriva el caso a tres instancias, una de ellas en donde ejercía funciones, para que tome las medidas correspondientes.

"Disponer la remisión de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario Carlos Alberto Zegarra Sánchez, como Director de Coordinación Regional del GORE Ica", indica el segundo artículo de la resolución del JEE.

Resolución del JEE Ica.

Se señala en el resto de artículos que esta resolución aparecerá en el panel del jurado en el sitio web oficial del Jurando Nacional de Elecciones. Además, a través de este portal se deberá notificar al funcionario en cuestión. Se le precisará también cuál es el número del expediente de su caso.

"Archivar los actuados por ante este órgano electoral, una vez que sea consentida o ejecutoriada la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese y publíquese", cierra el quinto y último punto de la decisión del JEE Ica.

Durante siete meses realizó proselitismo

Las publicaciones que realizó este funcionario en sus redes sociales lo mostraban en actividades públicas y en las que hacía campaña para Fuerza Popular. Entre el 3 de enero y 3 de agosto del 2025, compartió publicaciones en las que se le aprecia haciendo campaña utilizando su imagen como director de Coordinación Regional.

Entre las pruebas que él mismo proporcionó sin querer, se encontraban polos o casacas con el distintivo color naranja del partido que lidera Keiko Fujimori. También se apreciaron los símbolos, como la K, que es el logo de la agrupación y también frases proselitistas.

Publicación del funcionario.

Cuando fue citado el pasado 10 de octubre por el JEE para dar sus descargos, aseguró no ser postulante, dirigente o representante de ningún partido. Añadió que en sus publicaciones no especificó cargo o algo que lo vincule a la difusión o empleo de los bienes del Estado.

Así, un funcionario del GORE de Ica fue señalado de vulnerar la neutralidad electoral en favor de Fuerza Popular. El Jurado Electoral Especial de esta región lo encontró culpable por publicaciones que realizó en redes durante este año.