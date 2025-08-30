Caso Martín Vizcarra: Proceso penal en su contra está en dos etapas procesales distintas, asegura su abogado

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En comunicación con Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, se pronunció respecto al juicio oral que se sigue contra el expresidente por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. Según precisó, mantienen la confianza en que se pueda revertir la prisión preventiva impuesta contra el exmandatario.

Dos etapas procesales distintas

Durante diálogo con Jorge Valdéz para Exitosa Te Escucha, Siccha consideró que existe una "deficiente imputación" por parte del Ministerio Público; ello ha ocasionado que el proceso penal seguido contra Vizcarra se encuentre en dos etapas procesales distintas.

"Hemos asistido a la audiencia de apelación de la prisión preventiva y hemos sustentado los argumentos para que se pueda revocar esta injusta decisión que se tomó en primera instancia (...) Creemos nosotros, estamos con esa confianza de que el órgano jurisdiccional pueda tomar una decisión acorde al derecho ", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el abogado de Vizcarra explicó que los hechos que acusa la Fiscalía de la Nación se encuentran en materia de juzgamiento por parte de magistrados que evalúan las pruebas y testimonios durante el juicio oral, el cual se encuentra a cargo del Cuarto Juzgado Penal Nacional; sin embargo, los mismos hechos están en la etapa de control de acusación a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En tal sentido, explicó que esta situación dificulta a la defensa técnica del expresidente, debido a que más allá que se puedan tener abogados de interconsultas, se debe tener en cuenta que es solo el mismo caso dividido en dos etapas procesales.

Erwin Siccha es el único abogado del caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'

Según detalló Siccha, su persona es el único que asume la defensa personal de Vizcarra en el caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', por lo que en dicho proceso existen tres incidentes en donde está ejerciendo su defensa: "En el juicio oral, en la etapa de control de acusación y a la vez, el viernes, hemos tenido que estar en la prisión preventiva y eso en un solo proceso penal", indicó.

"Esta deficiente labor del Ministerio Público ha generado estas complicaciones en el proceso, que tenemos que defendernos en tres estados procesales distintos frente a lo mismo", enfatizó Siccha.

Cabe mencionar que, en el segundo semestre del 2024, al iniciar el juicio oral, el abogado de Vizcarra presentó una solicitud de nulidad para que se espere la etapa de control de acusación y el caso, se vea en un mismo juicio oral, debido a que son los mismos hechos; sin embargo, esta se declaró infundada, quedando en dos etapas procesales distintas.

De esta manera, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, indicó que el proceso penal contra el expresidente se encuentra en dos etapas procesales distintas, por lo que culpó una "deficiente imputación" por parte del Ministerio Público.