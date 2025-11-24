Daniel Salaverry: Corte Suprema reprograma el fallo sobre apelación a condena para el 2 de diciembre

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Constantes aplazos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha vuelto a reprogramar su fallo frente a la apelación a la condena de prisión efectiva contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, prevista para este lunes 24 de noviembre. La nueva fecha será el 2 de diciembre.

Una semana más de espera

El excongresista deberá esperar una semana más para conocer la decisión del Poder Judicial respecto a la apelación que presentó su defensa legal ante la Sala Penal Especial de la sentencia de ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado el pasado 21 de marzo del 2025.

Daniel Salaverry espera lectura de fallo a su apelación de condena de prisión efectiva.

En dicho fallo, la instancia penal encontró al excongresista culpable de los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado doloso para otros en agravio del Estado.

Por ello, también se dispuso su inhabilitación del ejercicio de cargos públicos por cinco años, el pago de 360 días multa y pago de 119 577 soles de reparación civil a favor del Estado.

Sin embargo, durante la audiencia del pasado lunes 17 de noviembre, el tribunal analizó dicha apelación y determinó que la condena no se ejecutará hasta que quede firme cuando se evalúe y dicte un fallo ante el recurso.

Mientras tanto, el exlegislador deberá cumplir varias reglas de conducta: presentarse ante la autoridad judicial el primer día de cada mes para control biométrico, no ausentarse de su domicilio sin autorización del juez y acudir a todas las citaciones judiciales y fiscales.

Todo ello bajo advertencia de que, si incumple, se revocará la suspensión provisional de la condena.

Alegatos de Fiscalía contra Salaverry

En ese sentido, los representantes de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal y de la Procuradoría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentarán argumentos este lunes contra el exdirector de Perupetro ante el tribunal.

La Fiscalía sostiene que el excongresista se habría quedado con el dinero de la Dirección General de Administración del Congreso.

Según el alegato, el Parlamento le asignó el presupuesto para cubrir los gastos de sus actividades oficiales y las de su equipo durante las semanas de representación de noviembre y diciembre del 2017 y de enero, febrero y marzo del 2018, pero estas nunca se llevaron a cabo.

