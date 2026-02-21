Daniel Urresti será excarcelado: TC aclara que no se han pronunciado sobre su inocencia o culpabilidad

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aclaró que el máximo intérprete de la Constitución no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Daniel Urresti, sino que el Poder Judicial lo sentenció cuando el delito había prescrito.

Pronunciamiento sobre prescripción

En entrevista con Canal N, la líder del TC señaló que la prescripción del delito se da porque la condena se dio en 2023, por lo que habiendo pasado tanto tiempo vieron necesario que se realice la excarcelación.

"Si se anula lo que dice la Sala Suprema y ya la Sala Superior la había absuelto, bueno que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros no nos hemos pronunciado por el tema de la acusación de inocencia o culpabilidad, no lo hacemos pero decimos que lo que hizo la Sala Suprema no era correcto", expresó.

En ese sentido recalcó que el Tribunal Constitucional no puede cargar con las ineficiencias que pueda tener, ya sea Ministerio Público o el Poder Judicial o cualquier otra autoridad estatal.

Explica decisión del TC

En entrevista con Canal N, la titular del TC explicó que seis de siete magistrados votaron a favor de anula la condena contra Daniel Urresti debido a que vulneró el principio de legalidad y el debido proceso.

"Los hechos fueron de 1998 y a mi me llamó la atención que, en primer lugar por este asesinato del señor Bustillos se había condenado a dos personas, en esas dos personas no se invocó la lesa humanidad. Sin embargo, cuando se acusa al señor Urresti, lo que hace la corte penal al anular la de la superior es hacer una homologación para poder aplicar una causal del Código de 1991 al Código que era vigente cuando cometieron los hechos de 1921", explicó.

Esta homologación, según detalló, no cabe en el derecho penal porque debía ser tipificado. Además, indicó que Urresti fue acusado por homicidio calificado pero cuando se le sentenció fue con alevosía, algo no previsto ni en el Código ni en la defensa.

"Si era una vulneración al debido proceso. Era extraño que a dos personas que se supone que estaban en el mismo hecho, el mismo asesinato que el señor Urresti, lo condenen en unas circunstancias y él en otras. Como digo, se había violado el principio de legalidad, también había prescripción por el tiempo cumplido", señaló.

Es por ello que la presidenta del TC, Luz Pacheco, resaltó que no se pronunciaron sobre la culpabilidad o inocencia de Daniel Urresti, sino de la prescripción del delito.