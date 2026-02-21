RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
¡Cuestiona a la Fiscalía!

Daniel Urresti será excarcelado: TC aclara que no se han pronunciado sobre su inocencia o culpabilidad

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aclaró que el fallo que excarcela a Daniel Urresti no determina su inocencia o culpabilidad, si no que se pronuncia sobre la prescripción del delito.

TC aclara que no se pronunciaron sobre inocencia o culpabilidad de Daniel Urrest
TC aclara que no se pronunciaron sobre inocencia o culpabilidad de Daniel Urrest (Composición Exitosa)

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 21/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aclaró que el máximo intérprete de la Constitución no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Daniel Urresti, sino que el Poder Judicial lo sentenció cuando el delito había prescrito. 

Pronunciamiento sobre prescripción

En entrevista con Canal N, la líder del TC señaló que la prescripción del delito se da porque la condena se dio en 2023, por lo que habiendo pasado tanto tiempo vieron necesario que se realice la excarcelación.

"Si se anula lo que dice la Sala Suprema y ya la Sala Superior la había absuelto, bueno que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros no nos hemos pronunciado por el tema de la acusación de inocencia o culpabilidad, no lo hacemos pero decimos que lo que hizo la Sala Suprema no era correcto", expresó. 

En ese sentido recalcó que el Tribunal Constitucional no puede cargar con las ineficiencias que pueda tener, ya sea Ministerio Público o el Poder Judicial o cualquier otra autoridad estatal. 

TC habría cometido prevaricato al anular sentencia de Daniel Urresti, afirma abogado de IDL
Lee también

TC habría cometido prevaricato al anular sentencia de Daniel Urresti, afirma abogado de IDL

 

Explica decisión del TC

En entrevista con Canal N, la titular del TC explicó que seis de siete magistrados votaron a favor de anula la condena contra Daniel Urresti debido a que vulneró el principio de legalidad y el debido proceso. 

"Los hechos fueron de 1998 y a mi me llamó la atención que, en primer lugar por este asesinato del señor Bustillos se había condenado a dos personas, en esas dos personas no se invocó la lesa humanidad. Sin embargo, cuando se acusa al señor Urresti, lo que hace la corte penal al anular la de la superior es hacer una homologación para poder aplicar una causal del Código de 1991 al Código que era vigente cuando cometieron los hechos de 1921", explicó. 

Familia de Hugo Bustíos y abogado de IDL rechazan liberación de Daniel Urresti
Lee también

Familia de Hugo Bustíos y abogado de IDL rechazan liberación de Daniel Urresti

Esta homologación, según detalló, no cabe en el derecho penal porque debía ser tipificado. Además, indicó que Urresti fue acusado por homicidio calificado pero cuando se le sentenció fue con alevosía, algo no previsto ni en el Código ni en la defensa.

"Si era una vulneración al debido proceso. Era extraño que a dos personas que se supone que estaban en el mismo hecho, el mismo asesinato que el señor Urresti, lo condenen en unas circunstancias y él en otras. Como digo, se había violado el principio de legalidad, también había prescripción por el tiempo cumplido", señaló. 

José Luna Gálvez anunció que Daniel Urresti será ministro del Interior en un eventual gobierno
Lee también

José Luna Gálvez anunció que Daniel Urresti será ministro del Interior en un eventual gobierno

Es por ello que la presidenta del TC, Luz Pacheco, resaltó que no se pronunciaron sobre la culpabilidad o inocencia de Daniel Urresti, sino de la prescripción del delito. 

Temas relacionados culpabilidad Daniel Urresti inocencia Luz Pacheco TC

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA