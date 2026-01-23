RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crisis en el Ministerio Público

JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema por incumplir reposición de Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia aprobó la destitución de Espinoza tras hallarla responsable de faltas muy graves. La decisión la aparta definitivamente del cargo y de la posibilidad de ser fiscal de la Nación.

Miembros de la JNJ votaron por unanimidad la destitución de la magistrada. (Composición Exitosa)

23/01/2026

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió este viernes, por unanimidad, destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema titular, tras concluir que incurrió en faltas muy graves al no ejecutar la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en junio de 2025.

La decisión se produce luego de un proceso disciplinario iniciado en septiembre del año pasado y que se mantuvo en evaluación incluso después de que el Congreso inhabilitara a Espinoza en diciembre de 2025. Con esta resolución, la magistrada queda apartada definitivamente del Ministerio Público y pierde la posibilidad de ejercer como fiscal de la Nación.

Nota en desarrollo...

