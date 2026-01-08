Enrique Valderrama propone recortar a la mitad el presupuesto del Congreso: "Es algo fundamental"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, propuso reducir a la mitad el presupuesto del Congreso de la República y afirmó que algunas bancadas del Parlamento "son funcionales a determinados intereses".

Resalta retorno del APRA en elecciones generales

Valderrama Peña compartió la postura del entrevistador Nicolás Lúcar de que la corrupción continúa siendo un problema relevante el cual es como una cadena y que inclusive se ve por ejemplo en el financiamiento de los partidos políticos.

"Absolutamente de acuerdo. En principio tenemos que reconocer cómo están las circunstancias hoy día en el país. Y lo cierto es que las bancadas que hoy nos gobiernan, porque este Parlamento gobierna para todo efecto práctico, cogobernaba con Dina Boluarte y la blindaba. Hoy gobierna directamente a través de un parlamentario que ejerce la presidencia de la República", enfatizó.

Bajo esa premisa, afirmó que algunas de las bancadas "son funcionales a determinados intereses grandes" y también "de ecomomías al margen de la legalidad". Al respecto, subrayó que este escenario "con el APRA no pasaría".

Sobre ello consideró que en la organización política al que pertenece no se han presentado este tipo de situaciones por lo que señaló que su retorno es relevante y será notorio en esta nuevo año electoral.

"Nunca ha habido un caso, digamos, de relacionamiento del partido con este tipo de circunstancias y creo por eso que es importante la vuelta del partido. Además, va a ser un partido que en esta campaña se va a notar, va a ser una campaña de ideas, una campaña franciscana, pero que va a defender algunos temas completos. Empatía popular que tiene que ver con la clase política", manifestó.

Propone recorte del presupuesto del Congreso

Es en ese marco que, Enrique Valderrama puntualizó que está proponiendo que el presupuesto del Parlamento "tiene que reducirse a la mitad" lo cual consideró que "es algo fundamental".

"Pasamos de 350 millones en el 2011 a 1.400 millones de soles, ahora último. Creo que tranquilamente podemos funcionar con 700. Y en cuanto al tema de corrupción, no solo tiene que ser una apuesta programática, una apuesta de políticas públicas que hay que tener, sino incluso una vocería política concreta y en el partido, dentro de los cinco ejes del partido, uno es de la lucha contra la corrupción", explicó.

Como vemos, Enrique Valderrama propuso que se recorte a la mitad el presupuesto del Congreso de la República y sostuvo que algunas bancadas políticas "son funcionables a determinados intereses grandes".