Liga 1 2026: Conoce la fecha, hora y canal del sorteo oficial del fixture

Por fin hay novedades para los hinchas. La Liga 1 2026 ya tiene fecha y hora para el sorteo del fixture, el momento que marcará el camino de las 34 jornadas y permitirá a los equipos ordenar su calendario con anticipación.

Sorteo oficial del fixture: ¿Cuándo y dónde verlo?

La organización de la Liga 1 2026 confirmó que el sorteo del fixture se realizará el viernes 9 de enero a partir de las 7:00 p. m. (hora peruana).

Antes de la ceremonia habrá una antesala con detalles previos y, durante el evento, se llevará a cabo la premiación a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada pasada, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

El sorteo se podrá ver solo por L1 MAX, señal que está disponible en DirecTV, Claro TV y Win, y también vía streaming por DGO o Zapping TV. Así, los hinchas podrán seguir todo en vivo y conocer el calendario oficial de la nueva temporada.

¿Qué clubes jugarán la Liga 1 2026?

La Liga 1 2026 ya tiene a sus 18 equipos confirmados, con los clubes de siempre, otros que se mantienen en Primera y algunos que llegan con toda la ilusión de dar el golpe desde la primera fecha.

Estos son los equipos que buscarán ser protagonistas a lo largo de las 34 jornadas del campeonato:

Universitario de Deportes - Lima Alianza Lima - Lima Sporting Cristal - Lima Sport Boys - Callao Cusco FC - Cusco Cienciano - Cusco Deportivo Garcilaso - Cusco Comerciantes Unidos - Cajamarca FC Cajamarca - Cajamarca UTC - Cajamarca ADT - Junín Sport Huancayo - Huancayo Alianza Atlético - Piura Atlético Grau - Piura Los Chankas - Apurímac FBC Melgar - Arequipa Juan Pablo II College - Lambayeque Deportivo Moquegua - Moquegua

¿Se retrasa el inicio de la Liga 1 2026?

Aunque el inicio de la Liga 1 2026 está fijado para el 30 de enero, todavía hay dudas sobre si el torneo arrancará con normalidad. Según informó el periodista Mario Pinedo en el programa Vamos Al VAR, siguen existiendo problemas por deudas de 1190 Sports con varios clubes, siendo Melgar uno de los más afectados y críticos con esta situación.

"El problema son los 60 días de atraso que tienen con los clubes, 1190 y la Federación. La condición para que arranque la fecha con todos los equipos es que no haya deuda", detalló.

Aunque desde la organización insisten en que la fecha de inicio no se moverá, el comunicador advirtió que aún no está claro qué equipos serán transmitidos por L1 MAX, considerando que Universitario y Sport Boys ya finalizaron sus contratos con GOLPERU y pasarían a la señal de 1190 Sports.

La fecha, hora y canal del sorteo oficial del fixture de la Liga 1 2026 ya están confirmados. Todos los equipos y aficionados podrán seguir el evento por L1 MAX este viernes 9 de enero a partir de las 7:00 p. m.