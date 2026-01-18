Roberto Vieira respalda desactivación del Equipo Especial Lava Jato: "Tienen que responder al Perú"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato al Senado por Alianza para el Progreso, Roberto Vieira, respaldó la decisión de desactivar el Equipo Especial Lava Jato y afirmó que este debe responder por el "daño moral" causado al país.

Rechazó acuerdo con Odebrecht

El postulante al Senado, Roberto Vieira, reafirmó su postura pues fue un personaje político que rechazó el acuerdo entre la justicia peruana y brasilera y la empresa constructora Odebrecht. "Yo denuncié el acuerdo antes de que se firme", precisa.

De acuerdo a su postura, este acuerdo iba en contra de los intereses nacionales motivo por el cual realizó marchas y otras convocatorias para expresar su rechazo. "Nos ha costado más de 50 mil millones de soles en pérdida", indicó.

Vieira precisó que el acuerdo beneficio al sector privado como el sector público e indicó que muchos congresistas de su momento estuvieron implicados "pero todos se han salvado".

"Los brasileros corruptos de Odebrecht se escaparon, se llevaron la plata de todos los peruanos, se burlaron de los peruanos y gracias a este acuerdo el cual ha sido nocivo para el Perú", sostuvo.

Respalda desactivación de Equipos Especiales

Con la desactivación oficial de los Equipos Especiales del Ministerio Público, el postulante al senado aseguró que se muestra conforme con la decisión dada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.

De acuerdo a su posición, estos equipos solo hacían persecución política e insistió en que muchos implicados se salvaron. Por ello, aseguró que se debe sentenciar a todos los involucrados. "Muchos se salvaron".

"El Equipo Especial Lava Jato, que lideró Vela y Pérez tiene que responder al Perú por haberle facilitado a esta empresa mafiosa y por todo el daño moral e institucional que ha hecho a nuestro país", indicó.

Vieira respaldó el accionar de Gálvez Villegas e indicó que este "fue una víctima también" porque también mostró su oposición al acuerdo con la empresa constructora tal como él lo hizo. "También levantaba la bandera y fue duramente perseguido".

Como se recuerda, el pasado 6 de enero se hizo oficial la desactivación de estos equipos especiales. En su momento, el fiscal interino indicó que los fiscales encargados de estos retornarán "a donde corresponden".

Sin embargo, recientemente la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspender por seis meses del cargo de fiscal provincial titular a José Domingo Pérez.

Roberto Vieira se encuentra de acuerdo con la desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público y precisó que el acuerdo iba en contra de los intereses nacionales.