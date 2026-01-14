Ollanta Humala pide ser liberado tras fallo del Tribunal Constitucional y archivo del caso Cócteles

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Ollanta Humala exigió ser liberado luego de que el Tribunal Constitucional anulara el juicio por el caso Cócteles y el Poder Judicial decidiera archivar el proceso en respeto a la decisión de máximo intérprete de la Constitución.

Cuestiona su sentencia

A través de su cuenta oficial de Facebook, el exmandatario, sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado por haber recibido aportes en sus campañas presidenciales del 2006 y 2011 por parte de Odebrecht y el gobierno venezolano de Hugo Chávez, cuestionó su condena.

"El 15 de enero del 2026 cumpliré 9 meses en prisión por un hecho que HOY el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ha señalado que NO es delito. El Poder Judicial ha sobreseído definitivamente el lavado de activos contra Keiko Fujimori y sus coacusados. Entonces, por qué yo estoy en prisión, por qué mi familia se ha visto obligada a abandonar su tierra si no cometimos ningún delito", expresó.

Es por ello que afirmó que lleva más 10 años en un proceso en el que se le ha "impuesto todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora". Aseguró que no hubieron pruebas y menos testigos.

"Ante esto, exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas", exigió luego de los fallos que se han resuelto en un caso sumamente similar al suyo.

TC descarta que fallo del caso Cócteles sea precedente vinculante para otros juicios

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse explicó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Cócteles, que anuló el proceso penal contra Keiko Fujimori, solo se aplica a ese expediente y no constituye un precedente vinculante para otros procesos como de Ollanta Humala o Susana Villarán.

"No es un precedente vinculante que digan que a partir de ahora todos los casos donde hay esa ausencia de tipicidad se anulan. Eso es falso", expresó en un inicio a 'Canal N'.

Seguidamente, Gutiérrez Ticse señaló que cada proceso deberá analizarse de forma autónoma y con base en los hechos concretos. Incluso, se animó a dejar en claro que, aunque existan casos con componentes similares, corresponde a los jueces evaluar individualmente si se configuran los mismos supuestos jurídicos.

"No se ha probado, por ejemplo, que el financiamiento proviniera de Odebrecht. Aquí se trata de aportes de empresarios nacionales conocidos. (...) Pueden haber similitudes, pero no son casos idénticos. Eso debe comprobarse", agregó al ser cuestionado sobre si Ollanta Humala se vería beneficiado tras la decisión del TC sobre el caso Cócteles.

Es en ese sentido que, el expresidente Ollanta Humala, exigió ser liberado tras los fallos del TC y del Poder Judicial que anularon y archivaron el proceso por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori.