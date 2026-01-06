Juan José Quispe rechaza desactivación de Equipos Especiales: "Es un día negro para la justicia y el Ministerio Público"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el abogado de familiares de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, Juan José Quispe, rechazó la desactivación de los Equipos Especiales y aseguró que es un "día negro para la justicia".

Rechaza desactivación de Equipos Especiales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, este martes 6 de enero, desactivó los Equipos Especiales del Ministerio Público poniendo fin así a la gestión de Rafael Vela, entre otros quienes se encargaban de investigar el caso 'Lava Jato', así como otros emblemáticos.

De igual manera, se dio por concluido el nombramiento de 57 fiscales que investigaban el caso Odebrecht. En paralelo, se dispuso la desactivación de otros tres Equipos Especiales que investigaban casos entre los que resaltan Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip.

Al respecto, desde su óptica, el letrado Quispe consideró que la decisión tomada por el titular del Ministerio Público se realiza porque se quiere crear un "manto de impunidad".

"Lo que está haciendo el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, es, primero, el día de hoy, ya no es bajada de reyes, es un día negro para la justicia y sobre todo para el Ministerio Público, porque se han desactivado los Equipos Especiales que durante años han venido investigando, llevando a juicio y condenando a personas que han ocupado cargos públicos o altos cargos", manfiestó.

Bajo esa premisa, enfatizó que lo que se quiere crear con esta decisión es el denominado "manto de impunidad" para estos casos y que se está haciendo creer a la población que "estos equipos no funcionaban bien" y que "se habían politizado".

¿Qué sucederá con los casos de víctimas de protestas?

Cabe mencionar que, con respecto al Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, el Ministerio también resolvió su desactivación de manera formal.

"De acuerdo a esta resolución administrativa, que no está debidamente motivada, se redistribuye la carga del Equipo Especial de Fiscales para víctimas el Eficavip en caso de protestas sociales. En las otras fiscalías de derechos humanos y terrorismo. Entonces , lo que van a hacer es comenzar de cero estas fiscalías porque no van con el fiscal encargado sino se van a redistribuir y lógicamente eso va a retrasar", señaló el abogado.

Es así que, tras la decisión del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez de desactivar Equipos Especiales del Ministerio Público, Juan José Quispe, abogado de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte