Fernández Jerí descarta vínculos con Fuerza Popular: Ni con Martha Moyano ni con el exabogado del partido

El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, conversó con Exitosa sobre los audios que lo vinculan en un presunto complot contra miembros de la Fiscalía. En ese sentido, aseguró que no tiene ningún contacto con el exabogado de Fuerza Popular, Christian Salas, y que tampoco mantiene amistad con la congresista fujimorista Martha Moyano.

Fernández Jerí descarta vínculo con Martha Moyano

Durante el programa 'Informamos y Opinamos', Karina Novoa, periodista de Exitosa, le consultó si acaso mantiene una cercanía con la parlamentaria. En respuesta, Fernández Jerí señaló que no tiene ninguna amistad con ella, y deslizó que las únicas veces que ha coincidido con ella ocurrieron cuando, en su calidad de titular de la ANC, acudió al Legislativo para presentarse ante la Comisión de Presupuesto, de la cual Moyano formaba parte.

"Todas las actuaciones nuestras son públicas. No tengo amistad con ningún congresista actualmente en ejercicio, como la congresista Moyano. Hemos ido a las oficinas de los congresistas con miembros que dirigen la Comisión de Presupuesto, el año 2022 y 2023, para promover la Comisión de Unidad Ejecutora por cuánto empezamos a ejercer nuestro mandato en el mes de septiembre", explicó.

En esa línea, explicó que el proyecto de presupuesto general de la República se encontraba en manos de la Comisión de presupuesto del Congreso, y no en el Ministerio Público. Por tal motivo, reiteró que sí acudió en dicha oportunidad y que incluso estuvo acompañado por el contralor general de la República.

Niega conocer al exabogado de Fuerza Popular

Posteriormente, reiteró que los audios, en donde presuntamente habría coordinado con Christian Salas, exabogado de Fuerza Popular, respecto a situaciones que perjudicarían las funciones de los fiscales, es totalmente falsa. De hecho, señaló una vez más que nunca ha tenido contacto con el letrado, y que la simulación de su voz pudo ser elaborada por un "aplicativo tecnológico".

"No tengo el teléfono del señor Christian Salas. Yo no lo conozco, y no tengo su teléfono", reafirmó Fernández Jerí. Cabe destacar que el propio abogado también descartó la veracidad de los audios, solicitando a su vez que las investigaciones respectivas se realicen lo antes posible.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, aseguró que no conoce a Christian Salas, exabogado de Fuerza Popular vinculado en un presunto complot contra los fiscales.... pic.twitter.com/zE5FrrXeCX — Exitosa Noticias (@exitosape) May 21, 2025

De esta manera, Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la ANC del Ministerio Público, aseguró que no tiene ningún vínculo con personas allegadas a Fuerza Popular, entre ellos la congresista Martha Moyano y el exabogado del partido, Christian Salas.