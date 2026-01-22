Kira Alcarraz: Fiscalía investiga a congresista por agresión a trabajador del SAT

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Suprema Penal abrió una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarraz, acusada de agredir a un trabajador del SAT durante un operativo el pasado 5 de enero. La fiscal a cargo será Patricia Benavides.

La parlamentaria se vio envuelta en un caso de agresión contra el fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria, Juan Carlos de la Vía, a manera de represalia, pues su vehículo estaba siendo llevado al depósito municipal por tener orden de captura.

Días después de conocido el hecho, el agente ratificó la agresión en su contra, que se produjo en un operativo de deudas en estado coactivo a la altura del puente Atocongo (San Juan de Miraflores).

A Alcarraz se le atribuye el presunto delito de violencia y resistencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones con la agravante de ser funcionaria pública, así como también de abuso de autoridad.

Según el informe policial, la legisladora no agrupada habría propinado golpes en el rostro al trabajador, causándole una tumefacción leve, además de arrebatarle el celular y amenazarlo con que perdería su empleo.

La disposición fiscal, firmada el día 9 de enero, dispone un plazo de 60 días para las diligencias preliminares, las cuales estarán a cargo de la fiscal suprema Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación.

Inspector reafirma denuncia contra parlamentaria

Al promediar las 3:30 p. m. del lunes 5 de enero, De la Vía y su compañero se encontraban en la Av. Los Héroes cuando, dentro de sus funciones, intervinieron el auto de propiedad de la parlamentaria, debido al impago de una multa por infringir el Reglamento Nacional de Tránsito.

El SAT indicó que no solamente fue una agresión física la que recibió su agente, sino que también le arrebataron su celular durante la intervención. Estas acusaciones fueron validadas por la víctima en la denuncia.

"La congresista, de manera prepotente y altanera, llamó a un supuesto comandante de la Policía, indicando que se le brinde su apoyo a su persona. Se acercó al denunciante, le arrebata el celular y le golpea el rostro (...) asimismo, el denunciante refiere que la congresista le indicó, que, a partir de esa fecha, él ya no trabajaría más en el SAT", se lee en la denuncia.

Ante ello, La Segunda Fiscalía Suprema Penal, a cargo de la fiscal Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarraz por agredir a un trabajador del SAT.