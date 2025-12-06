María Teresa Cabrera es designada presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La magistrada María Teresa Cabrera fue elegida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como presidenta de la institución en el periodo 2026-2027, decisión que se llevó a cabo durante la reciente sesión de instalación del pleno.

La doctora en Derecho asumirá dicho cargo en sustitución del actual titular, el letrado Gino Ríos Patrio, tras la obtención de cuatro votos a favor de los miemrbos del mencionado organismo.

Cabe resaltar que, la gestión de Cabrera tendrá como fecha de inicio el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de ese año. Por lo que tendrá un importante cargo en la conducción del organismo encargado de la selección, ratificación y supervisión de jueces y fiscales en el país.

Durante su estadía se estima que impulse lineamientos para fortalecer la independencia institucional, la transparencia y las reformas orientadas a mejorar el servicio de justicia para los ciudadanos.

Además, durante la misma sesión el magistrado Víctor Hugo Chanduví fue elegido vicepresidente para el mismo periodo. Ambos nombramientos se enmarcan en el proceso interno de elección de autoridades que realiza la institución cada dos años.

En tal sentido, Cabrera y Chanduví integrarán el equipo directivo responsable de coordinar los procesos de evaluación y supervisión de los magistrados. De igual forma, la continuidad de las reformas que buscan garantizar que exista un sistema judicial confiable y equitativo.

¿Cuál es el perfil de María Teresa Cabrera?

La próxima presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuenta con una amplía trayectoria tanto a nivel académico como profesional. Egresó como abogada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cursó estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Además, realizó un máster euopeo en Dirección de la Gestión Pública por la UNIR (España). De igual manera, especializaciones internacionales en Sistema Acusatorio y Técnicas de Litigación Oral en la Universidad de Medellín (Colombia), en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y en Integridad y Compliance por la Universidad Continental.

Asimismo, cursó programas de alta dirección en la Marina de Guerra del Perú (2021) y la Fuerza Aérea del Perú (2023). En tanto, en el Poder Judicial lleva más de 25 años de labor. También tuvo una etapa parlamentaria de 2020 a 2021 en el que ejerció la Tercera Vicepresidencia del Congreso e integró de la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y comisiones como Fiscalización, Justicia y Mujeres Parlamentarias.

