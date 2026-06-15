Fiscalía de Carabayllo logra condena de 2 años y 6 meses de prisión para dueña de albergue informal por maltrato

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La responsable del establecimiento "Vicky Canes" recibió una sentencia privativa de libertad, el pago de una reparación civil y la inhabilitación permanente para tener mascotas tras comprobarse graves condiciones de abandono y crueldad extrema contra 129 animales rescatados en Lima Norte.

Delitos comprobados y condiciones del albergue

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo logró que María Telleria reciba una condena de dos años y seis meses de pena privativa de libertad. Ella fue hallada culpable de actos de crueldad y abandono contra animales domésticos.

La investigación fiscal demostró que el albergue, denominado informalmente como "Vicky Canes", operaba en condiciones precarias y altamente insalubres. En este lugar, decenas de perros y gatos permanecían en cautiverio sin recibir la alimentación, atención veterinaria o refugio digno necesario.

Reporte de prensa sobre la sentencia.

Según el fiscal provincial Gerber López Bravo, se sustentaron pruebas contundentes como actas de verificación, registros en video y resultados de exámenes de laboratorio. Estos elementos fueron decisivos para que la acusada aceptara someterse a un proceso de terminación anticipada ante el juzgado.

"Se verificó que el albergue no contaba con las condiciones adecuadas para su funcionamiento, incumpliendo con el cuidado, alimentación, refugio y atención veterinaria oportuna, lo que constituye actos de abandono y crueldad animal", señaló el fiscal provincial.

Consecuencias legales y reparación civil

La justicia peruana ha sido rigurosa al dictar medidas adicionales contra la sentenciada por el daño causado. Además de la pena efectiva de cárcel, se ha ordenado el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil a favor de la asociación agraviada.

Asimismo, se estableció una multa de 125 días equivalente a S/1175. Una de las medidas más relevantes es la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales domésticos, asegurando que la sentenciada no pueda repetir estas prácticas en el futuro bajo ninguna circunstancia.

Tras el rescate realizado en enero de 2025, un total de 85 canes y 44 felinos fueron retirados del lugar gracias a la denuncia de rescatistas. Los animales presentaban cuadros críticos de desnutrición y abandono que fueron documentados por las autoridades competentes.

Vecinos de la zona también aportaron testimonios clave contra Telleria, indicando que los animales sufrían constantes golpes e insultos. Estas declaraciones confirmaron el patrón de maltrato sistemático que se vivía en el albergue, emitiendo olores insoportables hacia la vía pública circundante.

Este caso marca un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal en el país, demostrando que los actos de abandono y crueldad contra animales domésticos son sancionados con severidad por las autoridades cuando existe la evidencia necesaria y denuncias ciudadanas responsables.