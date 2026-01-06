Desactivan los Equipos Especiales: "Es una hoja de ruta para lograr la impunidad", asegura exprocurador

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la oficialización de la desactivación de los Equipos Especiales del Ministerio Público, el exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, cuestionó duramente lo resuelto por el fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, este martes 6 de enero.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el letrado advirtió un peligroso precedente para la continuación de las investigaciones de los casos 'Lava Jato', 'Cuellos Blancos', 'protestas sociales', así como las llevadas a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder 'Eficcop'.

Medidas adoptadas generarían impunidad

Para el exprocurador anticorrupción, el poner fin a los 'Equipos Especiales' generaría impunidad en los casos más emblemáticos que actualmente lleva a su cargo la justicia peruana, como los vinculados a 'Odebrecht'.

En ese sentido, sostuvo que lo actuado por Tomás Gálvez no obedece a "razones técnicas", sino al cumplimiento de "amenazas" (en referencia a Rafael Vela y José Domingo Pérez), las cuales expresó desde antes que asumiera el cargo tras la suspensión de Delia Espinoza.

Además, de que habría un contubernio entre el titular interino de la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República, a fin de "satisfacer las aspiraciones" de una serie de parlamentarios, vinculados a graves delitos por corrupción.

"Yo creo claramente que es una hoja de ruta para lograr la impunidad", aseveró Vargas Valdivia, al dejar a entrever que la desactivación de los cuatro equipos especiales sería por un pacto para cumplir con las "aspiraciones políticas" de quienes lideran a los partidos que tienen representación en el Legislativo.

¿Qué va a pasar con las investigaciones sobre el caso 'Odebrecht'?

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 007-2026-MP-FN, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el titular del Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de otros 58 fiscales que se avocaban a las investigaciones del caso 'Odebrecht', destacando su coordinador, el fiscal Rafael Vela Barba.

La resolución señala, que los ocho despachos fiscales que integraron el 'Equipo Especial de Fiscales', deberán trasladarse al subsistema de lavado de activos con la totalidad de su carga procesal, "con la finalidad de garantizar el respeto al principio de continuidad procesal".

Del mismo modo, precisa que a la fecha se encuentran en trámite 97 carpetas fiscales, de las cuales 71 se encuentran en etapa preparatoria, intermedia y juicio oral, por lo tanto, deberán continuar con las competencias establecidas.

Frente a lo resuelto por Tomás Gálvez, para el exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, esta situación no le hace nada bien a la búsqueda de la justicia sobre los casos que han puesto en el ojo de la tormenta a ciertos líderes políticos por su presunta participación en actos ilícitos.