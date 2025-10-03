'Pequeño J' fue recluido en el Penal de Cañete: Cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En la tarde del 3 de octubre, Tony Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', fue recluido por efectivos del INPE en el Penal de Cañete. Este ciudadano de 20 años es el principal sospechoso de ser el autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en Argentina el pasado 19 de setiembre.

Enmarrocado y con sandalias

Luego de pasar unos días en la carceleta de Chilca, el supuesto delincuente natural de La Libertad, recibió la sentencia preliminar por nueve meses. Este tiempo le servirá a la justicia argentina para presentar la demanda de extradición y juzgarlo en su territorio por el delito del que se le acusa.

En las imágenes compartidas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se aprecia a 'Pequeño J' con un polo, pantalón buzo y sandalias. Además, ingresó a la cárcel ubicada al sur de Lima enmarrocado. Una vez dentro, firmó el padrón, con el que se oficializó su estatus de interno.

"Por disposición judicial, Tony Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue recluido en el penal de Cañete, donde cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición, por el presunto delito de homicidio agravado de 3 mujeres en Buenos Aires, Argentina", indica la publicación del INPE.

🚨 #LOÚLTIMO | Por disposición judicial, Tony Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue recluido en el penal de Cañete, donde cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición, por el presunto delito de homicidio agravado de 3 mujeres en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/HeNgxo5Ls3 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 4, 2025

Audiencia de 'Pequeño J'

Pasado el medio día de este viernes, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Chilca, dictó los nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición contra Valverde Victoriano. En la audiencia virtual llevada a cabo, no se presentó el representante del Consulado argentino, quien es el encargado de realizar la demanda.

En el desarrollo de la sesión, el abogado del presunto delincuente, Marcos Sandoval, alegó la inocencia de su defendido. Entre sus argumentos precisa que al encontrarse solo en un país desconocido y al ver su nombre en diversos medios de comunicación que lo señalaban como el responsable, se sintió en peligro.

"Mi patrocinado es inocente de todas estas acusaciones solo que, al ver tu nombre y apellidos que salía en la televisión y Crónica de Argentina, como se encuentra solo, joven de 20 años en la vecina República de Argentina, él ha optado por la idea de que en Argentina no tiene ninguna familia, me detienen, quién me va a ver en la cárcel", manifestó el letrado.

Así, Tony Valverde, alias 'Pequeño J', fue recluido en el penal de Cañete, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. La justicia argentina lo quiere investigar por el triple feminicidio que lo señala como el autor intelectual.