Fiscalía inicia investigación contra efectivo PNP que agredió con vara a ciudadana durante manifestación

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que agredió con una vara a manifestante en paro de transportistas el pasado 6 de octubre en el distrito de Carabayllo.

Fiscalía inicia investigación contra policía

La Fiscalía inició la investigación en contra de agente policial por los presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad en agravio de una mujer manifestante cuya identificación aún se encuentra bajo investigación.

Durante el paro de transportistas del pasado 6 de octubre ocurrió un enfrentamiento entre los manifestante y los agentes policiales en el distrito de Carabayllo. El altercado sucedió a la altura del kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru

Producto del enfrentamiento una mujer denunció haber sido golpeada con una vara por parte de un policía. Por ello, Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo inició las investigaciones contra el efectivo Alfredo Peña.

Como parte de las investigaciones fiscales se encuentran: identificar a la agraviada; recibir la declaración del investigado; solicitar el rol de servicio policial y el informe de servicio del efectivo imputado; consultar sobre las investigaciones o procesos administrativos del agente policial; y verificar la existencia de registros de cámaras de seguridad.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía inició investigación preliminar contra efectivo policial por los presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad en agravio de una ciudadana en proceso de identificación, durante una manifestación en el distrito de Carabayllo.



▶️ La investigación... pic.twitter.com/eGrqdK6I5I — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

Se registraron altercados entre policías y manifestantes

Durante el último paro de transportistas realizado en diferentes distritos de la capital, se registraron altercados entre manifestantes y agentes policiales. Parte de las agresiones quedaron registradas en video, algunas de ellas generando rechazo por parte de la ciudadanía.

Uno de ellos tuvo como protagonista a un agente policial que, sin motivo aparente, agredió a un chofer manifestante y a su unidad de transporte en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho también quedó registrado en un video donde se observa que el efectivo policial de apellido Miranda, quien tras la negativa de un chofer de la empresa de transporte Huáscar S.A. a retirar su unidad de una vía, fue ahorcado por unos segundos por parte del agente.

Ante los reclamos de los manifestantes por el accionar del agente policial, este animó a denunciarlo con mucha seguridad mostrando su credencial. La actitud del policía fue cuestionada por la ciudadanía.

Por el momento, la Fiscalía ha iniciado la investigación hacia el efectivo policial que operó en el distrito de Carabayllo por presunto abuso de autoridad contra una mujer manifestante. La institución pública indicó que los actos de investigación servirán para esclarecer los hechos.