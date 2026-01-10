Caso Ciro Castillo: Juez a cargo denunció presuntas amenazas por investigación de 'Los Socios del Callao'

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez Edie Walther Solórzano Huaraz, a cargo del caso 'Los Socios del Callao' en el que se investigan a funcionarios del Gobierno Regional del Callao, entre ellos el exgobernador Ciro Castillo. Precisamente durante la audiencia de prisión preventiva denunció amenazas a través de una llamada telefónica.

Familiar de investigado lo llamó

Al inicio de la audiencia el magistrado explicó que la llamada fue realizada por parte de un familiar de Jimmy Alexander Whu Cárdenas, uno de los investigados. Detalló que se trató de un contacto fuera de las reglas del proceso judicial y que no fue solicitado por su despacho.

"Para dejar constancia de un hecho relevante para la transparencia de este proceso y de la preservación de la independencia judicial. El magistrado el día de hoy ha recibido una llamada de los familiares de uno de los procesados del señor Jimmy Alexander Whu Cárdenas. Una comunicación telefónica no solicitada, una comunicación absolutamente impropia por tratarse de un contacto extraprocesal ajeno a los canales legalmente previstos", indicó.

En ese sentido, el colegiado rechazó cualquier tipo de comunicación extraprocesal, "las cuales se adoptan, única y exclusivamente sobre la base del amparo en el proceso" y es por dicha razón que lo sucedido ha sido informado a las autoridades correspondientes.





Ruta de escape dentro del GORE del Callao

Durante una audiencia virtual realizada el 31 de diciembre del 2025, el fiscal Wils González Morales señaló que existe un acta de constatación y verificación policial que se realizó el 23 de diciembre que constató la construcción de una ruta de escape en la sede gubernamental. Alegó primero que contaba con arraigo domiciliario y existiría un riesgo de fuga.

"Se acredita la conexión entre la oficina del gobernador regional del Callao y un garaje vehicular, sin documento alguno que sustente la necesidad y viabilidad del mismo, cuyo trabajo se estaba realizando en el horario de 17 a 19 horas, fuera de horario normal", sostuvo el magistrado.

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, esto facilitaría el traslado del gobernador regional de forma rápida a los exteriores de dicha edificio, lo que se podría considerar como una vía de escape. Cabe recordar que la autoridad chalaca se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención preliminar por parte del Ministerio Público.

"Con esto se notaría la actitud del investigado para eludir la justicia, quien habría ordenado la construcción de dicha ruta de escape fuera del horario laboral, sin la documentación respectiva que suscite la necesidad de dicha construcción con conexión a la cochera vehicular", agregó González Morales.

Es en ese contexto que el juez encargado de dirigir el caso 'Los Socios del GORE Callao', denunció amenazas tras una comunicación extrajudicial de marte de uno de los investigados del caso.