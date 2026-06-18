Cantante iraní es condenada a 74 latigazos por realizar un concierto virtual sin usar velo

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La sentencia contra la cantante Parastoo Ahmadi ha generado gran controversia internacional tras confirmarse que recibió una condena de 74 latigazos. Según RTVE, las autoridades iraníes dictaminaron que su actuación virtual, donde apareció sin velo, vulneró los códigos de conducta y ética establecidos legalmente.

El conflicto legal y social

La realidad actual en Irán presenta una marcada dualidad normativa donde la sociedad civil ha avanzado hacia una mayor libertad individual. Sin embargo, el aparato judicial continúa utilizando artículos específicos del código penal para sancionar acciones que consideran un desafío directo contra el Estado.

Esta situación evidencia una fractura interna dentro de las instituciones iraníes respecto a las libertades públicas. Mientras en las calles de Teherán es común observar mujeres sin el hiyab, el sistema judicial mantiene su capacidad de ejecutar castigos ejemplares frente a figuras artísticas reconocidas.

El uso de los entornos digitales para difundir eventos artísticos ha complicado la gestión de las autoridades. La justicia argumenta que la falta de permisos ministeriales previos convierte cualquier transmisión en un acto político no autorizado, facilitando así la aplicación de penas físicas severas.

"La acción fue catalogada como un atentado contra la moral pública y una difusión de contenidos obscenos", señaló el tribunal iraní.

Esta medida ha desatado una ola de críticas por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los especialistas señalan que el Estado busca controlar la influencia de los artistas para evitar que sus mensajes alcancen una audiencia masiva mediante los entornos digitales actuales.

Impacto en la escena cultural

La reacción ciudadana frente a esta condena ha sido inmediata, consolidándose a través de diversas plataformas de comunicación digital. Diversos músicos han comenzado a realizar gestos de solidaridad, desafiando las restricciones impuestas por las autoridades locales ante la mirada de la comunidad global actual.

Los movimientos de protesta digital utilizan hashtags específicos para visibilizar la situación de la cantante. Esto coloca a los jueces en una posición defensiva, obligándolos a justificar sus fallos ante una sociedad que, en su gran mayoría, rechaza activamente el cumplimiento del código obligatorio.

🇮🇷 | Irán condena a 74 latigazos a la artista Parastoo Ahmadi por cantar sin velo en YouTube. pic.twitter.com/3DnXjeuDMY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 18, 2026

El contexto del Mundial 2026 añade una presión mediática significativa sobre el gobierno iraní durante estos días. La participación de la selección nacional en este evento deportivo internacional ha puesto al país en el centro de la atención mundial, visibilizando las actuales tensiones sociales internas.

La presencia de observadores internacionales durante el evento deportivo impide que el Estado actúe con total opacidad. La condena a Ahmadi ha sido señalada por organismos extranjeros como una contradicción directa con la imagen de apertura que el país intenta proyectar hacia el exterior.

La persistencia de estas sentencias judiciales, como la condena a la cantante iraní por concierto sin velo, muestra un panorama complejo en el país. El choque entre la expresión cultural y las leyes vigentes marca un precedente crítico sobre los derechos de las mujeres en Irán.