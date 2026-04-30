Congreso presenta moción de interpelación contra ministro de Defensa por mortal operativo militar en Huancavelica

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 30 de abril, el Congreso de la República recibió una moción de interpelación presentada por algunos congresistas contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, a fin de que responda por el confuso operativo militar ocurrido en Huancavelica, que derivó en la muerte de cinco civiles.

Presentan moción para interpelar a Flores sobre muertes en Vraem

La intervención se dio el 25 de abril en una ruta clave del narcotráfico, en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Tras ser avisados sobre cargamentos desde el Vraem, una patrulla militar disparó contra una camioneta que no se detuvo ante sus órdenes, abatiendo a cinco ocupantes que perdieron la vida.

La iniciativa en el Parlamento se da luego de que, horas antes, el congresista Jaime Quito anunciara que reunía las firmas necesarias para presentar la moción, que exige a Flores explicaciones claras para esclarecer los pormenores de lo ocurrido.

"Ante la falta de respuestas del Gobierno y el Ministerio de Defensa, nos sumamos a la moción de interpelación al ministro de Defensa, impulsada por la bancada socialista, por el caso Colcabamba. El país y Huancavelica merecen claridad", señaló el congresista Wilson Soto.

El documento incluye las firmas de congresistas de bancadas como Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú y otras más. Figuran parlamentarios como Susel Paredes, Maricarmen Alva, Wilson Soto, Luis Aragón, Víctor Cutipa, Kelly Portalatino, Jaime Quito y otros.

Se presentó interpelación a ministro de Defensa, vinculado al fujimorismo.



Documento incluye firmas de congresistas Portalatino Espíritu y Cruz (Perú libre), Paredes y Ticona (Somos Perú). https://t.co/4vdC3ZOWEP pic.twitter.com/cDBZXX6jdF — Carlos Viguria (@cviguria) April 30, 2026

¿Qué incluye el pliego interpelatorio a Flores?

Según el escrito, el pliego interpelatorio a Flores contempla que este presente la "versión oficial consolidada" del sector Defensa y la razón de las contradicciones entre reportes iniciales y el comunicado de la PNP y las Fuerzas Armadas, que afirma que la patrulla militar acusada de presunto homicidio había respondido legítimamente a un ataque armado previo.

"¿Qué evidencia material, pericial y balística existe para sustentar la hipótesis de legítima defensa invocada en el Comunicado Conjunto N. 001-2026-CCFFAA-PNP? ¿Cómo explica que no se haya registrado ningún efectivo de las Fuerzas Armadas herido o fallecido, mientras que el saldo fue exclusivamente de civiles muertos?", detallan.

A su vez, los congresistas establecen que el titular de Defensa responda por la inteligencia previa en la que se basó el operativo, además de los datos con los que se cuenta sobre el testimonio del sobreviviente Ricardo Acuña Quispe, quien señaló que había sido amenazado para autoacusarse faltamente.

A cinco días de la operación militar en Huancavelica, congresistas presentaron una moción para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, a fin de que responda ante el Pleno del Congreso por las cinco muertes de civiles ocurridas.