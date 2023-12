Jaime Villanueva afirma que se comunicaba con Patricia Benavides a través de aplicativo de mensajería privada Signal

Jaime Villanueva, asesor de confianza de la exfiscal de la Nación, afirmó que se comunicaba con Patricia Benavides a través del aplicativo de mensajería privada Signal, donde esta última utilizaba el alias 'Vane' para coordinar las actividades ilícitas.

El asesor de confianza brindó esta información en un interrogatorio ante el fiscal Fredy Niño Torres del EFICCOP, donde reconoció que en dichos chats se obedeció las órdenes de Benavides para 'lograr la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos'.

"Sí, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con mi número 924575375 con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas", explicó Jaime Villanueva previamente.

Previamente y en un pronunciamiento, Patricia Benavides aseguró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "no tiene ni una sola prueba en su contra" para haberla suspendido por un plazo de seis meses.

De tal modo, la exfiscal de la Nación se refirió a la Junta Nacional de Justicia y manifestó que "no respetaron el proceso" para su suspensión, por lo cual quedaría evidenciado que dicha decisión "ya estaba tomada con anterioridad".

La fiscal de la Nación había mencionado que se sometería a todas las diligencias correspondientes "siempre y cuando estas tengan las garantías para el respeto del debido proceso". Sin embargo, señaló que la JNJ no respetó su caso.

"Tampoco es una casualidad que justo hoy, a un año de recobrar la democracia al Perú, es que soy suspendida preventivamente como fiscal de la Nación (...) Nunca me he corrido y siempre he dado la cara en todo momento", expresó.