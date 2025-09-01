Embajada de México en Perú: Ciudadanos afectados por demora y faltas de cita para obtener visa

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas semanas ciudadanos han reportado a Exitosa demora y falta de cita para acceder a la visa en la embajada de México en el Perú para viajar a dicho país. Inclusive, según lo revisado en sus plataformas web, se ha detectado que la última publicación en la que informaban la apertura de citas fue para el mes de julio y se dio el 30 de junio.

No se ha detectado la apertura de citas para el mes de agosto y para el actual mes de septiembre, ello afecta a aquellos peruanos que buscan visitar México con fines turísticos, estudiantites o de trabajo. El canciller Elmer Schialer, ha explicado que esto se debe a las malas relaciones internacionales desde que Dina Boluarte asumió la presidencia.

Canciller explica problema con México

En entrevista con Punto Final, Schialer se refirió de la crisis diplomática con México que viene afectando los trámites consuleres. Aseguró que, desde que asumió el cargo intentó restablecer la relación con dicho país, sin embargo, no hubo respuesta.

" Cuando asumí hace casi un año este despacho, yo di cuatro señales claras, tanto a nivel de prensa como a nivel diplomático, de estar dispuesto a una recomposición de la relación. La respuesta fue, silencio de radio. No contestaron", señaló.

Explicó que es por estas malas relaciones que el libre transito entre Perú y México se ve perjudicado y manifestó que, quien ha adoptado una posición que dificulta aún más la diplomacia entre los países, es la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Presidenta mexicana defiende a Pedro Castillo

Hace pocos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su respaldo al expresidente del Perú, Pedro Castillo, quien permance preso tras su destitución en diciembre del 2022. Las expresiones se dieron luego de un encuentro con el abogado del exmandatario, Guido Croxatto, en Palacion Nacional.

La jefa de Estado expresó su solidaridad con la familia de Castillo y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a intervenir para garantizar que se respeten sus derechos fundamentales.

"No sé defensa internacional de qué ni en donde porque la sede judicial es el Perú y así tiene que ser. Y así lo han entendido todos, inclusive el secretario de las Nacional Unidad. Quien no entiende, y eso me llama la atención porque es un país muy grande y querido, es México. No entiende López Obrador, no entienda Sheinbaum", explicó Schialer al respecto.

Es en este contexto que usuarios han reportado presentar problemas y demora para conseguir cita en la emabajada de México en Perú para acceder a la visa.