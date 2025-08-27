José Domingo Pérez, integrante el Equipo Especial Lava Jato: "Giuliana Loza ocupa el mayor tiempo en atacarme"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo un diálogo exclusivo con Exitosa, en el marco de la demanda de habeas corpus interpuesta por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para archivar el proceso penal que se le sigue por aportes a sus campañas para la Presidencia de 2011 y 2016.

Domingo Pérez se pronuncia sobre Giuliana Loza

En primera instancia, el fiscal Pérez se pronunció sobre Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y sostuvo que "ocupa el mayor tiempo" en atacarlo y cuestionar su labor como fiscal.

"Ocupa el mayor tiempo en atacarme, es decir, en cuestionar mi labor como fiscal y no cuestionar cuáles son los hechos que se están postulando precisamente en el caso 'Cócteles'. Es decir que Keiko Fujimori recibió millones de dólares para una campaña política producto de actividades que son delictivas, la corrupción es un acto criminal", enfatizó.

Tesis falsa

Posteriormente, el integrante el Equipo Especial Lava Jato brindó su postura sobre lo dicho por Keiko Fujimori, quien asegura que recibir dinero durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 no es delito.

"Eso es absolutamente falso, el delito de lavado de activos ya estaba tipificado, incluso mucho antes de la campaña del año 2011, hay que recordar el caso del expresidente Ollanta Humala, por el dinero recibido la campaña del año 2006, ya tiene una sentencia condenatoria por lo tanto esa tesis que plantea la doctora Loza es abosolutamente falsa", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez, aseguró que Dionisio Romero le entregó dinero en efectivo del Banco de Crédito a Keiko Fujimori, con el objetivo de financiar su campaña electoral en 2011. "Las entidades financieras están... pic.twitter.com/4kAKiwiDy2 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 28, 2025

Además, resaltó que le llamó la atención que la abogada Giuliana Loza haga afirmaciones en nuestro medio que no las hizo hoy en el Tribunal Constitucional. En tal sentido, consideró que la letrada "no tuvo mayor participación" porque quien hizo eso fue el abogado Percy García.

Delito

Cabe resaltar que, por su parte, Giuliana Loza sostiene que recibir financimiento de partidos políticos no es delito. Al respecto, Domingo Pérez expresó que por dicha razón es que ante el Tribunal Constitucional mencionó que se tenga en cuenta que la Corte Suprema y los jueces han definido que "recibir dinero de actividades criminales para una campaña polítca es lavado de activos".

"La abogada Loza tiene un discurso que trata de colocar en la opinión pública de que esto es una falta administrativa, pero están aceptando que han recibido dinero para estas campañas políticas", agregó el fiscal Pérez.

De esta manera, José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato se pronunció sobre Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y aseguró que ocupa el mayor tiempo en atacarlo.