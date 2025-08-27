Hermano de Martín Vizcarra sobre traslado del expresidente a Barbadillo: "Hay esperanza que la justicia se imponga"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, se pronunció tras la confirmación del traslado del expresidente de la República, al penal de Barbadillo. Según señaló, esta decisión refleja que "todavía hay esperanza que la justicia se imponga".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Mario no dudó en expresar su felicidad ante el anuncio realizado por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sobre el nuevo traslado del exmandatario al centro penitenciario ubicado en Ate.

"Realmente me siento muy contento, me acaban de comunicar la declaración del ministro (Santiváñez), lo cual demuestra que hay esperanza de que la justicia se imponga. Esperemos que sea el inicio de que la justicia vuelva a ser como corresponde", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el hermano de Vizcarra indicó que se encuentran alegres ante el traslado de Vizcarra hacia el penal Barbadillo, el cual se realizaría este miércoles 27 de agosto, luego que el expresidente denunció presuntos abusos en su contra durante la última audiencia del juicio oral que se sigue en su contra por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

En tal sentido, Mario Vizcarra señaló que esta decisión, sería la demostración de que aún existe "esperanza" por su parte, en que el proceso que se sigue contra el expresidente sea "justo". Además, expresó su confianza en que la detención preventiva se revierta y pueda llevar las investigaciones en libertad.

Asimismo, recordó que este viernes 29 de agosto, se llevará a cabo la audiencia judicial en donde se evaluará el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente contra la prisión preventiva impuesta contra Vizcarra Cornejo, por el plazo de cinco meses. "Confiamos que será favorable a Martín porque es inocente", indicó.

Nota en desarrollo...