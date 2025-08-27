RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espera sanción ejemplar

Gorosito habló sobre ser semifinalista de la Sudamericana: "Si uno puede pasar sin jugar, siempre es mejor"

A la espera de conocer rival o ser semifinalista directo de la Copa Sudamericana, Néstor Gorosito se manifestó. El entrenador argentino manifestó que no le disgustaría pasar sin jugar los cuartos.

Néstor Gorosito espera sanción ejemplar de CONMEBOL.
Néstor Gorosito espera sanción ejemplar de CONMEBOL. (Difusión)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/08/2025

Alianza Lima consiguió su objetivo de clasificarse a cuartos de final de la Copa Sudamericana, sin embargo, la cancelación del Independiente vs Universidad de Chile por actos vandálicos lo ha dejado sin rival. Ante ese escenario, Néstor Gorosito, DT de los blanquiazules, manifestó que de haber sanción, no le desagrada pasar directo a semifinales.

Le gustaría pasar sin jugar

El reglamento vigente de la confederación, podría dar por descalificado tanto al cuadro argentino como al chileno. Esto beneficiaría al cuadro victoriano, que podría avanzar de forma directa a las semifinales sin jugar la ronda anterior. Esto puede darse, por lo que el estratega no puede especular con ningún rival.

"La resolución tiene que ser ejemplar. Se debe cumplir reglamentariamente lo que corresponda. Para mí sería muy lindo, si uno puede pasar a semifinales sin jugar, siempre es mejor. En estos ocho meses, Alianza ha sido 20 y pico de millones en recaudación y premios. Al club le cae enorme", sostuvo el técnico argentino.

Sobre la medida que deberá tomar el máximo ente del fútbol sudamericano, el 'Pipo' indicó que se debería hacer respetar el reglamento. Además de una modificación que afecte al equipo visitante cuando vaya a generar problemas a otro país, como pasó con los seguidores de la Universidad de Chile.

"No es fácil para CONMEBOL impartir justicia en este caso. Me parece que debería haber un reglamento que diga que hacer si pasan estas cosas entre dos clubes participantes. Uno que diga en caso de que queden suspendidos, uno pasa", manifestó.

Resolución se conocería la otra semana

La CONMEBOL puso como fecha límite para la presentación de los descargos este miércoles 27 de agosto. Según el periodista chileno de TNT Sports, Marcelo Díaz, la resolución del caso se conocerá entre el 2 y 3 de setiembre. Ese día se sabrá si Alianza Lima tiene rival o accede directo a jugar con Fluminense o Lanús.

Cabe recordar que el pasado 20 de agosto en el partido de vuelta entre Independiente y la 'U' de Chile, en Avellaneda (1-2 global), ocurrieron actos de violencia. Hinchas rivales destruyeron el mobiliario y fueron retirados. Esto lo aprovechó la afición local para ingresar a la tribuna visitante y cobrar venganza con aquellos que se quedaron.

De esta forma, Néstor Gorosito expresó su deseo de que la CONMEBOL sea contundente en el castigo que deba aplicar por los actos vandálicos ocurridos en el estadio Libertadores de América. Esto le podría dar un pase directo a semifinales al cuadro blanquiazul.

