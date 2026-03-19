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Decisión judicial clave

Junta Nacional de Justicia no ratifica a José Domingo Pérez y lo aparta del Ministerio Público

La JNJ decidió no ratificar a José Domingo Pérez, fiscal anticorrupción vinculado a casos Lava Jato, tras una evaluación de desempeño y conducta que no alcanzó el estándar requerido.

José Domingo Pérez no fue ratificado por el JNJ.
José Domingo Pérez no fue ratificado por el JNJ. (Composición Exitosa)

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/03/2026

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La Junta Nacional de Justicia tomó una decisión que marca un punto de quiebre en el sistema fiscal: no ratificó al fiscal José Domingo Pérez, quien formaba parte del equipo especial que investigó casos de corrupción de alto perfil en el país. Esta medida implica su salida del Ministerio Público, en el marco del proceso regular de evaluación y ratificación al que son sometidos jueces y fiscales.

Según la Junta Nacional de Justicia, la decisión fue adoptada de manera unánime tras analizar distintos criterios. El organismo señaló que no se alcanzó la "convicción positiva" necesaria para renovar la confianza en su continuidad, a pesar de su participación en investigaciones relevantes. Esta evaluación incluyó tanto su desempeño profesional como aspectos relacionados con su conducta funcional.

Evaluación de desempeño y conducta

Durante el proceso, la JNJ revisó el trabajo del fiscal en distintos casos, incluyendo investigaciones vinculadas al caso Lava Jato. Sin embargo, no solo se valoró la carga procesal o los resultados obtenidos, sino también el comportamiento y cumplimiento de normas internas. Este enfoque integral es parte del modelo de evaluación que busca garantizar la idoneidad de los magistrados.

Según la Junta Nacional de Justicia, también se consideraron observaciones previas de instancias como el Tribunal Constitucional, así como aspectos administrativos y disciplinarios. Aunque el fiscal contaba con experiencia en casos complejos, la evaluación global no resultó favorable, lo que derivó en la decisión final.

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Impacto en el Ministerio Público

La salida de José Domingo Pérez genera impacto dentro del Ministerio Público, especialmente en el equipo especial anticorrupción. El fiscal era una figura clave en investigaciones contra actores políticos y empresariales, lo que le dio alta visibilidad en los últimos años.

Este tipo de decisiones forman parte del sistema de control institucional que busca asegurar la calidad del servicio de justicia. La no ratificación no constituye una sanción penal, pero sí implica el cese definitivo en el cargo, lo que cambia el escenario en investigaciones en curso y en la estructura interna del Ministerio Público.

Según la Junta Nacional de Justicia, el proceso se realizó conforme a los procedimientos establecidos, respetando los criterios de evaluación vigentes. La resolución reafirma el rol de la JNJ como entidad encargada de evaluar la permanencia de jueces y fiscales en el país, en función de estándares de desempeño y conducta.

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La no ratificación de José Domingo Pérez por la JNJ reabre el debate sobre los procesos de evaluación en el sistema judicial peruano y su impacto en casos de alto perfil, especialmente aquellos vinculados a corrupción y Lava Jato en el Ministerio Público.

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