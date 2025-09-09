PJ ordena al Minsa garantizar la entrega gratuita de medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un reciente fallo del Poder Judicial (PJ) ordena al Ministerio de Salud (Minsa) garantice el abastecimiento y entrega gratuita de los medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH a nivel nacional.

El Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima ha ordenado al Minsa que se garantice el suministro oportuno de los tres medicamentos de primera línea: Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir, de forma gratuita para el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

De esta manera, el Estado peruano deberá contar con el abastecimiento nacional de estos antirretrovirales y garantizar la entrega gratuita de estos en todo el territorio peruano. El fallo ordena dar cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA, que aprobó la Norma Técnica en Salud que garantiza la atención integral de adultos que viven con la infección.

"ORDENAR a la demandada, dar cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA, que aprobó la Norma Técnica en Salud N° 169- MINSA/2020/DGIESP "Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)", esto es, que garantice el abastecimiento y entrega gratuita de los medicamentos de primera línea que la norma señala (Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir), para el tratamiento del VIH a nivel". nacional"

La decisión que otorgó el fallo fue tomada por la jueza Sara Meza Soria donde indicó que el mandato contenido en la norma técnica es "incondicional" y su cumplimiento debe ser inmediato y sin condiciones. Además, indica que la distribución de estos medicamentos puede requerir la realización de actos administrativos posteriores si

"El mandato contenido en la norma técnica es incondicional en cuanto no está sujeto a condiciones suspensivas o resolutorias que dependan de la voluntad de terceros o de circunstancias futuras inciertas, puesto que, la obligación de "fortalecer el suministro oportuno de productos farmacéuticos" es de cumplimiento inmediato y sin condiciones de alguna forma".

Organizaciones y sociedad civil se pronunciaron ante reciente fallo

AIS (Acción Internacional para la Salud), PROMSEX (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivo) y GIVAR (Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales), son organizaciones que han impulsado la demanda de acceso a los medicamentos y denunciado la falta de esta terapia antirretroviral.

El reciente fallo declaró fundado la demanda de cumplimiento para garantizar el abastecimiento nacional de medicamentos de primera línea. En el comunicado de Promsex, indican que se trata de un "precedente histórico".

"Fallo marca un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH", indican.

#ComunicadoPromsex

El Poder Judicial ha ordenado al Ministerio de Salud que se garantice el abastecimiento y entrega gratuita de los medicamentos Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir, tratamiento antirretroviral para combatir el VIH en primera línea.