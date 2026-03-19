Pablo Sánchez: JNJ confirma su no ratificación como fiscal supremo y queda fuera del Ministerio Público

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó este jueves la no ratificación de Pablo Sánchez como fiscal supremo, decisión que lo aparta definitivamente del Ministerio Público. El desenlace marca el fin de una etapa en la institución, pues Sánchez fue una de las figuras más reconocidas en la lucha contra la corrupción y llegó a ocupar el cargo de fiscal de la Nación.

La JNJ había decidido en enero no ratificarlo como fiscal supremo decano, revalorando procesos disciplinarios concluidos e incluso reabriendo un caso archivado. Sánchez presentó un recurso de reconsideración, alegando que se le estaba imponiendo una sanción más gravosa por hechos ya juzgados.

Sin embargo, en la última sesión del Pleno, cinco consejeros desestimaron su pedido, mientras que solo dos —Francisco Távara y Jaime de la Puente— votaron a favor de ratificarlo.

Argumentos de Sánchez

El exfiscal sostuvo que la JNJ realizó una nueva valoración de hechos ya sancionados, lo que vulnera principios constitucionales. Entre ellos, mencionó la triple percepción de ingresos (como fiscal supremo, profesor universitario y consejero de la Academia de la Magistratura), por lo cual ya había recibido una suspensión de 120 días. Recordó que este caso aún está pendiente en vía de amparo.

También cuestionó que se le atribuya un presunto favorecimiento a su hijo en el Jurado Nacional de Elecciones, proceso que fue declarado prescrito y cuya investigación penal fue archivada por falta de pruebas. Para Sánchez, la JNJ tomó como base informes antiguos sin sistematizar adecuadamente sus descargos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Pleno de la Junta Nacional de Justicia confirmó la ratificación de la decisión de retirar del cargo de fiscal supremo a Pablo Sánchez. El magistrado había presentado un recurso de reconsideración fuera declarado infundado.



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Votación y desenlace

La votación mayoritaria del Pleno cerró la posibilidad de que Sánchez continúe en el cargo. Aunque podría judicializar la decisión mediante un amparo, su edad juega en contra: cumplirá 70 años en junio, límite para permanecer en la magistratura. Esto convierte la decisión en definitiva en términos prácticos, incluso si un fallo judicial le diera la razón.

La salida de Sánchez marca un giro en el Ministerio Público. Su figura fue clave en investigaciones de alto perfil y su estilo institucional lo convirtió en referente. Sin embargo, la decisión de la JNJ ha abierto una discusión sobre la independencia del organismo y la forma en que se valoran procesos disciplinarios ya concluidos.

La confirmación de la no ratificación no solo lo aparta del Ministerio Público, sino que también expone las tensiones en el sistema de control disciplinario. Mientras Sánchez denuncia una sanción más gravosa por hechos ya juzgados, la JNJ defiende su potestad de evaluar la conducta de los fiscales supremos.