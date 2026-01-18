Óscar Arriola advierte tras fallo del TC: "Hay menores de 13 años que ya cometen crímenes"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El reciente fallo del TC que declara inconstitucional juzgar a menores de 16 y 17 años en delitos penales ha generado rechazo entre los funcionarios del Estado. Entre ellos, el comandante gral. PNP Óscar Arriola, que evitó afirmar si la decisión obstaculiza la lucha contra la criminalidad.

"Menores de 13 años ya cometen asesinatos"

Durante la carrera por el aniversario 491 de Lima, Arriola marcó la postura oficial de la Policía ante la decisión del Tribunal Constitucional. Si bien entendió que esta pretende diferenciar las reglas de los mayores de edad, no se alinea a la realidad.

"Nosotros somos respetuosos, pero tenemos un posicionamiento técnico que argumentamos desde el principio de la supremacía de la realidad: hemos asistido a más de un evento crimimal de máxima violencia que termina con el asesinato de personas por parte de menores de 16, 15, 14 y hasta de 13 años", sostuvo.

El jefe de la Policía Nacional del Perú señaló que han puesto en custodia a los menores delincuentes y dispuesto que sean "tratados con forme al derecho superior del niño y adolescente", pero también desde el derecho superior de la ciudadanía, "a la cual todos nos debemos".

Adolescentes menores de 13 años ya cometen crímenes graves, afirma Arriola.

Otros países juzgan menores miembros de bandas criminales

Sin embargo, el general Arriola evitó afirmar que la decisión del organismo presidido por la magistrada Luz Pacheco represente un obstáculo para la lucha de la PNP contra la criminalidad y aseguró que se encomiendan a Dios en caso de que resulte en un impacto negativo.

"Nosotros siempre trabajamos con las herramientas que están vigentes. Le pedimos siempre a Dios y a nuestras autoridades que puedan revisar rápidamente para ir por el camino correcto", expresó.

Ante ello, instó sutilmente al TC a revisar el fallo que impide juzgar a los delincuentes menores de 17 años, citando ejemplos de otros países, donde "sí hay un juzgamiento con estos menores que son aprovechados, muchas veces, por las organizaciones y las bandas criminales".

Según Arriola, "la realidad misma va a encargarse" de demostrar si esta decisión conlleva un retroceso o no, pero prometió que la PNP seguirá trabajando arduamente contra la criminalidad.

"Yo tengo un profundo respeto y admiración por la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, y por cada uno de los integrantes. Vamos para adelante sin apasionamientos pero haciendo las cosas correctas", finalizó.

