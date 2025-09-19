RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tras suspensión de Espinoza

Patricia Benavides no será fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza, afirma abogado

El abogado Juan Peña, indicó que su patrocinada, Patricia Benavides, no puede asumir el cargo por tener vencido su plazo para asumir como Fiscal de la Nación y la decisión recaería en Junta de Fiscales Supremos.

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 19/09/2025

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, indicó que, tras la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, su patrocinada no podría asumir como titular del Ministerio Público. 

Patricia Benavides no asumiría cargo de Fiscal de la Nación

El abogado Peña indicó que el cargo no será asumido por su patrocinada y sugirió que la Junta de Fiscales Supremos tendría que nombrar, de forma interina, a Pablo Sánchez en dicho cargo.

"No lo puede hacer por dos cosas: uno, que su periodo ya venció el primero de julio; segundo, que por el criterio de la Junta de Fiscales Supremos, quien tiene que asumir hoy, de manera interina es el doctor Pablo Sánchez", señaló Peña.

Respecto a la denuncia por parte de la ahora fiscal suspendida Delia Espinoza sobre una resolución "exprés", el abogado indicó que si el Pleno de la JNJ toma una decisión "no habría ningún problema"

"En el caso de la suspensión de la doctor Benavides eran cerca de 30 tomos y la resolución que hizo el doctor Segismundo la hizo en menos de 10 horas y era una medida de suspensión de derechos que era mucho más grave (...) ahí la doctor Espinoza no se quejó"; indicó la defensa de Benavides.

Delia Espinoza "no se cansa de mentir", señala abogado de Patricia Benavides

El abogado Juan Peña, indicó que la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, mintió al indicar que, si era retirada de su cargo, peligraría la autonomía del Ministerio Público.

Noticia en desarrollo...

