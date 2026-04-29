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Niega supervisión estadounidense

Aviones F-16: Embajador de Estados Unidos desmiente restricciones y afirma que Perú tendrá "control total" de la flota

Frente al reportaje que afirma que la venta de los aviones F-16 para la FAP impondrá al Perú restricciones de uso por parte de Estados Unidos, el embajador Bernie Navarro desmintió la información y aseguró "control total" de la flota.

Embajador de EE.UU. niega presunta falta de control de Perú sobre aviones F-16 a
Embajador de EE.UU. niega presunta falta de control de Perú sobre aviones F 16 a Composición Exitosa

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/04/2026

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La polémica adquisición de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) continúa dando qué hablar. Frente a un reportaje que afirma que el acuerdo con Estados Unidos impondrá al Perú restricciones de uso de los caza, el embajador Bernie Navarro salió a desmentir la información.

Bernie Navarro desmiente falta de control de Perú sobre F-16

Según el medio OjoPúblico, la compra de las 12 aeronaves como parte de la primera flota se había realizado a la empresa Lockheed Martin bajo el programa estatal Foreign Military Sales (FMS) de EE.UU., el cual, de acuerdo al reportaje, conllevaría "restricciones de uso, transferencia e inspección".

Asimismo, señalaron que esta flota, que llegaría a nuestro país en el año 2029, deberá permanecer "bajo supervisión estadounidense todo su ciclo operativo".

"Todas las ventas en el marco del programa FMS están sujetas a estrictos controles establecidos por la legislación de los Estados Unidos, especialmente bajo la Ley sobre el Control de la Exportación de Armamento y el sistema de supervisión del uso final", detallaron.

Al respecto, el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, quien arribó al Perú la semana pasada para reunirse con José Balcázar, se pronunció y negó rotundamente lo afirmado por el medio en mención, garantizando la totalidad del control por parte de la FAP.

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"Incorrecto. Perú tendrá control pleno y total de su flota", aseguró en su perfil de X.

Como se recuerda, el pasado 22 de abril, Navarro ratificó la firma de contrato del primer escuadrón de estos cazas para el Perú, suscribiendo lo anunciado por el premier Luis Arroyo Sánchez, quien argumentó que esta representaba una "misión prioritaria".

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Asimismo, la Embajada estadounidense también confirmó que la fecha de la firma fue el lunes 20 de abril, argumentando que no cabía posibilidad de una postergación, como había expresado el presidente Balcázar, debido a la naturaleza técnica del pedido y los costos.

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Mediante una publicación de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) de EE.UU. celebró la adquisición de aviones F-16 y destacó sus beneficios para nuestro país el pasado lunes 27 de abril.

"El sistema de aeronaves, proporcionado por Lockheed Martin, representa un beneficio en seguridad y economía tanto para Estados Unidos como para el Perú. Este esfuerzo conjunto es una muestra de apoyo a nuestros socios para un hemisferio compartido y seguro", manifestaron.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, desmintió que los aviones F-16 para el Perú estén sujetos a supervisión estadounidense y aseguró que el país tendrá "control total" de la flota.

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