Rafael Vela: "Como no tienen evidencias en mi contra, te mantienen preocupado para que no puedas hacer tu trabajo"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Rafael Vela Barba, integrante del Equipo Especial Lava Jato, visitó los estudios de Exitosa para dar detalles de los casos más relevantes a cargo de su despacho. El nombre del fiscal ha vuelto a aparecer en la palestra en los últimos días a raíz de la designación de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación interino.

Desde la llegada de este fiscal, en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza, se indicó que Vela Barba y José Domingo Pérez podrían dejar las investigaciones que lideran por claras diferencias con el mandamás del Ministerio Público.

Lamenta descrédito al trabajo de los fiscales

En la extensa charla con Nicolás Lúcar, Rafael Vela se refirió a los ataques que ha recibido en los últimos meses y los cuales se vienen agravando con la presencia de Tomás Aladino Gálvez.

De acuerdo a su parecer, tanto él como los demás fiscales no cuentan con las garantías necesarias para continuar realizando su trabajo ya que son constantemente incomodados por altas autoridades del sistema judicial como el Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí.

"Qué garantía de permanencia puede tener un fiscal que tiene por un lado declaraciones de su jefe que no lo respalda y por otro lado al señor Fernández Jerí que es el jefe de la autoridad de control con múltiples procesos y en paralelo con criminalización de procesos penales que están esperando decisiones desde hace 9 meses", indicó.

Lo mantienen preocupado

En esa misma línea, el integrante del Equipo Especial Lava Jato se refirió a los procesos administrativos que se le abrieron por presuntas irregularidades y las cuales no prosperaron hasta la fecha.

Según precisó, esto solo es una medida para mantener su mente distraída e impedir que siga adelante con las investigaciones a altos funcionarios del Estado. Incluso, aseguró que no cuentan con prueba alguna las cuales puedan corroborar las acusaciones en su contra.

"No tienen evidencia, te mantienen preocupado, distraído para que no puedas hacer tu trabajo, para que no tengas tranquilidad y en paralelo te hacen campañas de difamación de descrédito a través de distinto medios y son ambas cosas de una pinza que te busca asfixiar", añadió.

En resumen, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, rechazó los cuestionamientos contra su labor al interior del Ministerio Público asegurando que esto solo es una estrategia para desviar su atención y que los casos que lidera queden en el aire.